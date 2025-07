Matías y Mateo Pereiro, los mellizos que después de 10 años vuelven a compartir una Copa América con Los Cimarrones

Tras muchos años de inactividad, la competencia interna uruguaya se reorganizó en 2023 con una liga de hockey 7 con proyección a que vuelva a jugarse hockey 11 y con la participación de Old Sampa, Cordón, Seminario, Lobos de Punta del Este, Yacht y la Liga Centro Sur.

El equipo tiene la particularidad que cuenta con dos hermanos mellizos, Matías y Mateo Pereiro. Jugaron juntos en Náutico y en la celeste, se enfrentan como rivales como entrenadores dirigiendo a mujeres y ahora se reencuentran en un torneo donde jugarán con sus familias en las tribunas.

"Arrancamos en julio del año pasado, cuando había una idea de que dirigiera Gonzalo (Ferrer). Cuando comenzó, se integró a gente del interior, de Paysandú, y del exterior, de Argentina y de España. Se armó una preselección de 30-35 jugadores que luego se redujo a 26 y ahora somos 18, más los dos reservas. Es la primera vez que en hombres hay competencia real de más de 20 personas peleando por un lugar, lo cual está bueno porque genera crecimiento interno", contó Matías Pereiro.

Matías y Mateo Pereiro, selección uruguaya de varones masculina de hockey sobre césped, Los Cimarrones Matías y Mateo Pereiro

El campeonato, tanto en la rama masculina como femenina, se jugará en Cancha Celeste, en Barradas y la rambla, y las entradas ya están a la venta en RedTickets.

El plantel de Los Cimarrones

Jugador Edad 1- Sebastián Cadenasso 47 2- Francisco García 19 3- Agustín Rivero 34 4- Ignacio Machado 28 5- Federico Galindo 35 7- Lucas Cantaro 27 8- Gonzalo Martinoni 31 9- Tomás López 28 10- Joaquín Rodríguez 33 11- Gabriel Ferreira 33 12- juan Diego Casal 30 13- May Moria 22 14- Matías Pereiro 33 18- Jenaro Bentancur 18 19- Ezequiel Bauzá 27 22- Diego Laborde 31 24- Mateo Pereiro 33 28- Rodrigo Castro 24

Los reservas son Pablo Pizzorno (35 años) y Marcello Diconca (26).

May Moria y Fran García son jugadores formados en España, mientras que López, Ferreira y Cadenasso pertenecen a Trébol de Paysandú.

"Volver a ponerme la camiseta de la selección es un orgullo enorme, es algo que no tenía pensado en mi vida ni en mi situación actual. Con la posibilidad de jugar una Copa América en Uruguay resurgieron la chances, y es un enorme placer, una gran alegría. Y todavía jugar con mi hermano es de las cosas más lindas que me pude dar el deporte", dijo Matías Pereiro, que es el entrenador de Old Girls, las cuatro veces campeonas del hockey femenino en Uruguay.

Matías y Mateo Pereiro, selección uruguaya de varones masculina de hockey sobre césped, Los Cimarrones Matías y Mateo Pereiro

Para su hermano Mateo la Copa América es "un sueño".

"Hace algo más de un año se hablaba de la posibilidad de que el torneo fuera acá. Hablamos con Diego (Laborde), Nacho (Machado), Mati (su hermano) y el Gordo (Martín Ocampo) de por qué no volver a jugar todos juntos. Y acá estamos, a pocos días de jugar un torneo acá en Uruguay. Jugar con un hermano en cancha es especial y más porque por lo general siempre nos enfrentamos desde que nacimos", agregó.

Mateo es asistente técnico en Náutico donde el entrenador es Ocampo y son los líderes del actual Uruguayo.

"El objetivo real del torneo para Uruguay es que resurja el hockey de varones, que haya una competencia interna organizada durante todo el año y poder tener una selección de verdad, que entrene en repetidas ocasiones durante el año y no lo que pasaba antes que no había torneo local y la selección se juntaba un par de meses antes para competir. Por ahí va el objetivo principal. A nivel de resultados somos el equipo octavo del ranking, lejos del séptimo y creo que poder ganar algún partido sería ideal o si no, poder ser competitivos en la mayor cantidad de partidos posibles", dijo Matías Pereiro.

"Creo que ya se está aprovechando el impacto de la Copa América. Nuevamente se volvió a hacer un proceso, participó gente del exterior, del interior, se armaron escuelitas para varones más chicos. Ojalá este impulso no quede en la nada, pero la realidad es que en Uruguay el hockey es un deporte femenino, lo que hace que por momentos, no contemos con los mejores horarios ni seamos la prioridad. Pero igual, siempre intentamos estar a la altura", afirmó Mateo.

Matías y Mateo Pereiro, en Náutico varones masculina de hockey sobre césped, Los Cimarrones Mateo y Matías Pereiro en Náutico

"Lo que debe dejarle este torneo a Uruguay es un hockey de varones sólido, mucha más visibilidad para los varones. El trabajo con las escuelitas que dice Mateo y los encuentros deben ser cada vez más amplios y que cada vez más varones puedan jugar al hockey para que también se pueda nutrir con eso al arbitraje y a los entrenadores que hoy cada día son menos y que eso ayude al continuo crecimiento integral del hockey", profundizó Matías.

"Mi último torneo en selección había sido la Copa América 2014 en Canadá. El mejor recuerdo es el tercer puesto del Sudamericano 2010, el Torneo Challenge de 2011 y un sub 21 que jugamos en Guadalajara. Cada torneo tiene lo suyo y siempre es lindo representar al país. Es mucho esfuerzo y más en varones donde los resultados no acompañan tanto como en mujeres", admitió Matías que empezó a jugar en 2008 en Náutico, hasta 2015, que fue el último año con torneo de 11 en varones. En selección jugó hasta 2014 y desde 2016 es entrenador en Old Girls y British School.

Los Cimarrones integran el grupo A con la poderosa y olímpica Argentina, Estados Unidos y Brasil.

Estos son los días horarios de sus partidos:

Día Hora Rival Viernes 25 de julio 20.30 Estados Unidos Domingo 27 de julio 19.30 Brasil Martes 29 de julio 20.30 Argentina

En el grupo B jugarán Canadá, Chile, México y Trinidad y Tobago.

"Con Brasil jugamos cuatro amistosos, hace dos meses. Es el rival más parejo de nuestra serie, quizás el partido de nuestra serie. Y con respecto al cruce debe ser el partido más importante que vamos a jugar. Llegar a jugar por el quinto y sexto puesto para nosotros sería más que satisfactorio", explicó Mateo Pereiro, exjugador de Náutico, con pasado (y ahora también presente) en la selección y con 13 años trabajando en Náutico, actualmente como entrenador de Reserva y ayudante de Primera.