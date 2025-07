Náutico sumó un nuevo triunfo en el Uruguayo de hockey sobre césped y despidió a tres figuras que se van a Europa

Náutico se queda sin tres grandes figuras

El partido marcó la despedida para tres jugadoras.

Lupe Curutchague, una de las figuras de Las Cimarronas en la Nations Cup 2 de Polonia, se va Royal Victory de Bélgica junto con Agustina Martínez, de Carrasco Polo.

Además, la golera Miranda Martínez y la delantera Agustina Díaz se van a Real Sociedad, donde jugarán la primera parte de la temporada del torneo español, de setiembre a diciembre.

Biguá sigue brillando

En otro de los partidos, Biguá logró un gran triunfo contra Old Christians, por 4-1, con tres goles de Martina Rago y uno de Natalia Díaz. Paula Carvalho hizo el gol de Christians.

Biguá sigue firme en la tercera posición del certamen en una temporada espectacular.

Ambos partidos fueron por la fecha 15 donde quedan pendientes Old Ivy vs Carrasco Polo y Old Girls vs Old Sampa.

Carrasco Polo ganó y sigue segundo

Con un gol de Teresa Viana, Carrasco Polo derrotó 1-0 a Old Girls por la fecha 16.

Las polacas están segundas a 7 puntos de Náutico y con un partido menos jugado.

El torneo entra ahora en un receso por la disputa de la Copa América, en Cancha Celeste, del 24 de julio al 3 de agosto. Las entradas ya están a la venta a través de RedTickets y ya están montadas dos tribunas en el escenario.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC Náutico 38 13 12 1 0 1 47 13 Carrasco Polo 31 12 9 2 1 2 27 6 Biguá 27 12 7 3 2 3 30 13 Woodlands 16 11 5 1 5 0 17 17 Old Christians 16 11 4 3 4 1 12 15 Old Girls 14 11 4 2 5 0 27 14 Old Sampa 11 11 3 1 7 1 15 30 Yacht 10 12 3 1 8 0 18 31 Seminario 6 11 2 0 9 0 9 47 Old Ivy 5 12 1 2 9 0 18 34

Tabla de goleadoras