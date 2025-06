Pilar Oliveros se bajó del avión con Las Cimarronas, fue a jugar con Old Sampa y metió cuatro goles en goleada ante Yacht

Old Sampa

Pilar Oliveros retornó este año al hockey sobre césped uruguayo luego de completar su carrera universitaria en Estados Unidos donde jugó por los Wolverines de Michigan. La defensora de Old Sampa también es parte de Las Cimarronas que volvieron el lunes de Walcz, Polonia, luego de lograr el vicecampeonato de la Nations Cup 2 donde perdieron en shoot out la final con Francia tras un vibrante 3-3.

El avión aterrizó en Uruguay el lunes a la hora 9.48 y el martes por la noche, Old Sampa jugó contra Yacht en partido correspondiente a la fecha 13 del Campeonato Uruguayo femenino.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Las Cimarronas perdieron en shoot out la final de la Nations Cup 2 tras un partidazo contra Francia y Manuela Vilar del Valle fue MVP y la goleadora del torneo

Old Sampa goleó 6-2 con cuatro goles de Oliveros, uno de Quiñones y otro de Clara Brum. Para Yacht hizo los dos la juvenil Victoria Berasain.

Sampa cortó así una racha de cinco partidos sin poder ganar desde que el 5 de abril, por la fecha 5, derrotara 2-1 a Woodlands con doblete de Lucía Lamberti.

Oliveros es la primera jugadora en la temporada en marcar cuatro goles en un mismo partido.

La última vez de una jugadora con cuatro o más goles fue Milagros Algorta, autora de cinco tantos el 20 de julio del año pasado en el 8-1 de Old Girls a Seminario por la fecha 15 del Uruguayo.

Con ese triunfo, Old Sampa se mantuvo por delante de Yacht, Seminario y Old Ivy en el torneo.

"Fue un poco difícil llegar al partido porque veníamos de un torneo muy intenso, de muchas emociones y un viaje largo. Pero al entrar en la cancha no sentí el cansancio. Cuando terminó me cayó todo el agotamiento. Feliz de poder sumar para el triunfo y ver crecer al equipo", dijo Oliveros a Referí.

"La Nations Cup fue tremenda experiencia. Desde que nos alojamos en un centro de alto rendimiento hasta el torneo donde paso a paso fuimos demostrando que todo lo que veníamos haciendo valió la pena. Se nos escapó al final, en un partido ante Francia que fue una locura. El torneo fue un sueño".

"Las Cimarronas estamos muy fuertes, muy unidas como grupo, con muchas ganas de jugar, súper enganchadas", concluyó.

Uruguay será local en la Copa América, en Cancha Celeste, del 24 de julio al 3 de agosto. Las entradas ya están a la venta a través de RedTickets.

Natalia Díaz figura de Biguá con tres goles

Con un gol de campo, otro de córner corto y uno de penal, Natalia Díaz fue otro gran destaque de la fecha en el triunfo de Biguá por 3-1 contra Woodlands para el que marcó Maite Lugaro.

El partido correspondió a la fecha 14, se jugó el pasado sábado y marcó el debut de Soledad Villar como entrenadora del equipo de Villa Biarritz.

La temporada pasada Díaz había marcado tres goles. Ahora llegó a cinco e igualó a su compañera de equipo, la estelar argentina Agustina Albertario.

En 2018, Nati Díaz hizo 10 goles, con dos dobletes, y terminó quinta en una tabla de goleadoras liderada por Camila Piazza de Carrasco Polo con 22.

Náutico sigue líder e invicto

El sábado, Náutico empató 2-2 con Old Girls topeando en 10 su racha de partidos ganados sin poder alcanzar el inicio de temporada de Old Girls de 2023 que ganó sus primeros 11 compromisos hasta empatar con Carrasco Polo en el 12°.

En ese partido, Chiara Curcio hizo los dos goles y para Old Girls marcaron Justina Arregui y Sophie Stremmler. En el shoot out, Náutico se impuso 2-0 logrando punto bonus con anotaciones de Agustina Díaz y Lucía Dieste y una gran actuación en el arco de Miranda Martínez.

El martes, Náutico le ganó agónicamente a Old Ivy 2-1 y prolongó a 12 partidos su racha invicta.

Luli Dieste y la cimarrona Camila De María marcaron los goles mientras que Carolina Vega anotó para Ivy.

Vega venía de marcarle el sábado a Yacht junto a María José Correa en partido ganado por Yacht con doblete de Pilar Gutiérrez y tantos de Martina Burgos y la histórica Verónica Dupont.

La fecha 14 se complementó este jueves con goleada de Carrasco Polo como visitante contra Old Christians con goles de Teresa Viana, Matilde Kliche, Josefina Esposto y Julieta Piazza.

El torneo entra ahora en un parate de cinco semanas. Dos por vacaciones de julio y tres más por la disputa de la Copa América en Uruguay.

Quedan pendientes dos importantes partidos. El clásico entre Old Girls y Old Christians, fijado para el 28 de agosto y el partido entre Old Christians y Woodlands, agendado para el 11 de setiembre.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC Náutico 35 12 11 1 0 1 42 10 Carrasco Polo 28 11 8 2 1 2 26 6 Biguá 24 11 6 3 2 3 26 12 Woodlands 16 10 5 1 4 0 14 12 Old Christians 16 10 4 3 3 1 11 11 Old Girls 14 10 4 2 4 0 27 13 Old Sampa 11 11 3 1 7 1 15 30 Yacht 10 12 3 1 8 0 18 31 Seminario 6 11 2 0 9 0 9 47 Old Ivy 5 12 1 2 9 0 18 34

Tabla de goleadoras