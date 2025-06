"No podés sacar el desayuno o ir por atrás": compañero de Maxi Gómez entendió su salida y dijo que "se están manejando mal" en Defensor Sporting

El volante que llegó a mediados del año pasado acordó su salida antes de tiempo, según explicó. “Fue antes de tiempo, un mes antes, decidí dar un paso al costado por algún manejo que estaba habiendo en el club y no me sentía ya parte del equipo, así que decidí no estar este fin de semana para darle lugar a otros compañeros”, dijo a Vamos que vamos de Radio Uruguay.

El argentino agregó que esos cambios hicieron que tome una salida “más rápida”.

Sobre su trato con el entrenador Ignacio Ithurralde, expresó: “Con Nacho tenes que saberlo llevar. Al principio muy bien, cuando él llego. Después, cuando llegó la dirigencia nueva empezó a cambiar un poco el rol de él, no sé si lo manejaban o no”.

Consultado por qué cambió, dijo: “Ya no me hacía parte. Yo terminé jugando y algunos partidos ya no había ni entrado. A pesar de que se comportó bastante bien, por decirlo así”.

20250518 Christian Oliva y Walter Montoya Nacional, Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Christian Oliva y Walter Montoya Foto: Leonardo Carreño

“Porque uno no es boludo, ya sabe que no se siente parte, uno se da cuenta”, agregó, al ver que no estaba en los planes y le pidió al DT para estar de suplente si así lo entendía. “Hasta el fin de semana fui al banco. Pero creo que ya estaba sobrando”, dijo.

Montoya tuvo palabras de agradecimiento tras dejar Defensor, club al que llegó luego de una lesión. “Voy a estar agradecido al club, a su presiente el Beto (Alberto Ward) y al Chino (Álvaro Navarro, anterior DT) porque confiaron en mí”.

“Hemos ganado una copa”, destacó sobre el título de la Copa AUF Uruguay. “Ni hablar la gente, siempre me respetó y apoyó, y a mis compañeros. Me encontré con mucha gente buena en el club, ojala que mejor y crezca. Sobre todo que mejore, porque se están manejando un poco mal ahora. Es una lástima porque es un grandísimo club”

Las cosas que cambiaron en Defensor Sporting

Consultado por las cosas que habían cambiado con la nueva dirigencia, señaló que cambió “el trato con los jugadores”.

“Fijate que antes había desayuno, varias cosas, que eso es importante para un jugador y para que esté ahí, y hoy a eso ya no lo tenés”, señaló. “Tener las cosas básicas”.

“No se manejan como se tienen que manejar. Eso no perjudica solo al jugador, sino al rendimiento el fin de semana y al club en sí, porque después al que le caen es al jugador pero si no tenes las herramientas se te complica más”, expresó Montoya.

“Una lástima porque hay muchos chicos, y hoy los chicos hoy en día ya no son boludos, se dan cuenta de todo, saben cuando vos le vas por atrás… Y eso queda mal visto para ellos, es una lástima como se están manejando en eso”, agregó.

El argentino reconoció que eso puede ser por ser el comienzo de una nueva administración del club. “Creo que puede ser porque es el principio y por ahí no se dan cuenta, pero ya no es mi responsabilidad”.

“Se están manejando mal con muchos aspectos, tal vez es porque están hace un mes y después cambian”, reiteró.

Lo que dijo sobre la salida de Maxi Gómez

Cuando se le preguntó si lo había sorprendido la salida de Maximiliano Gómez, quien seguirá en Nacional, señaló: “Por eso te di un ejemplo, ya ahí te habrás dado cuenta, que se manejan mal, no solo con Maxi. No solo con él, con los chicos también, mucha falsedad. Esas cosas no las podes hacer porque los chicos crecen, se dan cuenta, no te podes hacer el boludo porque los chicos son terribles vivos. Por eso digo, se están manejando muy mal”.

20250228 Maximiliano Gómez, Defensor Sporting. Foto: @DefensorSP Maximiliano Gómez Foto: @DefensorSP

Ante la mención de su no lo había sorprendió la decisión de Gómez, dijo: “No, para nada. Esta ese y hay muchos ejemplos. Pero no me corresponde a mi estar hablando de afuera”

“Pero hoy en día la está pasando mal Maxi y vos decis, ¿cómo Maxi? Tiene una trayectoria terrible, quiso volver al fútbol, y lo están tratando como si… Entonces para el afuera, para la gente, dice ‘¿este ahora quién se cree?’. Y no, no se cree nadie, sino que se está manejando mal”, opinó. “Y no es por defenderlo ni nada. Pero es un claro ejemplo. Y después hay otras cuestiones que no se saben”.

“Ojala que mejoren porque tiene una calidad de chicos para sacar varias promesas más”, agregó sobre el club. “Pero lo tenés que ayudar, los tenés que acompañar, no mentirles, no irles por atrás”.

La dura bandera contra Maxi Gómez que apareció en la hinchada de Defensor Sporting La dura bandera contra Maxi Gómez que apareció en la hinchada de Defensor Sporting @nicomusetti

Montoya también reveló que “muchos chicos se quieren ir” por las actuales condiciones.

“Después la gente se enoja porque se van a tal lado. O como está pasando con Maxi ahora”, agregó. “Si es por Maxi se queda a vivir en Defensor, pero se manejan muy mal y no te vas a quedar ahí a pasarla mal, a tener algún inconveniente”.

El argentino reconoció que hay “gente muy profesional” en los violetas y le desea “lo mejor posible” al club para que “despierten y se manejen mejor”.

El jugador reconoció que el cambio de directiva puede generar modificaciones en el club, pero destacó: “No podés sacarle el desayuno, ir por atrás, o decirles una cosa y después no le cumplís”.

Además, admitió que la anterior directiva también se “manejó mal”. “Echaron a un técnico que va segundo. Eso no pasa. Son cosas extrañas”, dijo sobre la salida del Chino Navarro. “Normalmente no pasa eso”.

"Le mentían en la cara al jugador"

Montoya dijo que "está muy linda la liga uruguaya" y que le gustaría regresar al fútbol uruguayo por la vida que tuvo junto a su familia en el país. "Estábamos supercómodos".

Consultado por los jugadores argentinos que no seguirán en el club, Felipe Cadenazzi, Federico Marchesini y Franco Soldano, dijo que "eso también fue raro".

Cuando le mencionaron que no eran tenidos en cuenta por el DT, dijo: “Hay cuestiones ahí, porque Ithurralde les decía que era la dirigencia y la dirigencia les decía que era Ithurralde. Le mentían en la cara al jugador. Eso no se hace”

“O que se te vayan jugadores cuando estás en plena competencia y más en la competencia que vos estas peleando. Está bien, vos no lo estas usando al chico. Pero para el plantel eso es superimportante. Porque todos son importantes, no solo los 11 y los 5 que entran”, dijo.

“Para el grupo eso afecta mucho, porque vos lo querés a él como querés a Guille De los Santos, tu capitán, o a Kevin (Dawson), o a Xabi (Bizcayzacú)… Y los chicos ven y dicen ‘capaz que mañana me toca a mí’. Se quedaban todos con los ojos abierto porque mañana te estoy saludando y me estoy yendo. ¿Cómo si ayer estábamos comiendo un asado del plantel y hoy ya no está?. Entonces capaz que si hay premio, los sacamos para afuera… Toda esa situación es un revuelo terrible, pocas veces visto que se te vayan jugadores de la noche a la mañana. Y el plantel tiene que cambiar rápido el chip. No es fácil. Por eso digo, se manejan mal. ¿Después cómo querés ir a competir a Nacional o a Peñarol, o a Liverpool? (…) Porque lo principal es el grupo, los que pelean los torneos. Vos no podés sentirte más importante que el grupo por salvarte vos por dejar afuera a un jugador”, dijo Montoya, quien siente “mucho cariño” por Defensor y le “duele mucho” lo que está pasando.