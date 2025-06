El lugar donde Flavio Perchman quiere presentar a Nicolás Lodeiro junto a Maxi Gómez en Nacional; el volante jugó su penúltimo partido en la MLS este miércoles

Dynamo volverá a jugar el próximo sábado, de local ante St. Louis City SC, en el que será el último partido del uruguayo en ese equipo y en la MLS de Estados Unidos, donde fue ídolo de Seattle Sounders y también jugó para Orlando City.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, espera el regreso de Lodeiro a los tricolores, con quien ya está todo acordado, y señaló el lugar donde quiera que sea presentado.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Nicolás Lodeiro #20 of Houston Dynamo FC takes the pitch prior to a match against CF Montréal during the first half at Shell Energy Stadium on June 14, 2025 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP Alex Slitz / GETTY IMAGES

Nicolás Lodeiro en Houston Dynamo

Foto: AFP