Ricardo Vairo habló sobre la llegada de Nicolás Lodeiro, el presupuesto del club y cómo reacciona frente a la actitud de Peñarol contra los árbitros

“Creo que vino algo pero no nos sentamos a hablar con Flavio (Perchman). Tenemos una reunión con (Sebastián) Eguren, Flavio y (Pablo) Peirano para hablar de todos los temas”.

Sobre la decisión de contratar a Nicolás Lodeiro por una temporada, explicó: “De mi lado lo que cuido es lo económico, que el presupuesto se mantenga. Estamos superpoblados en la posición pero es un jugador de categoría y clase, con sentido de pertenencia a Nacional y vamos a ver qué otras bajas podemos tener. Es una muy buena incorporación. Tenemos que tener en cuenta la política de que haya juveniles en el plantel y es algo que vamos a tener que hablar con el cuerpo técnico”.

Finalmente le preguntaron sobre las reiteradas críticas del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y de otros dirigentes del club sobre los arbitrajes: “A mí no me preocupa para nada. Es una novela que se da todos los años. No creo que pueda tener una incidencia en la realidad. Nosotros trabajamos para ganar los partidos. Lo que hagan los demás es un tema de ellos”.