Nacional celebró el regreso de Gonzalo Carneiro después de 343 días y empezó a preparar la salida del club del chileno Eduardo Vargas

Así celebró Nacional el regreso de Carneiro con esta frase: "Qué placer verte otra vez, Gonza".

Carneiro se transforma en un refuerzo para este plantel de Nacional, que gana a un delantero que podrá ser importante en la medida que alcance sus mejores rendimientos.

El delantero estuvo fuera de las canchas durante casi un año y en ese período su club jugó 50 partidos.

El entrenador Pablo Peirano habló este sábado en conferencia de prensa sobre la situación de Carneiro.

Sobre el debut de Gonzalo Carneiro, el técnico dijo: “A Gonzalo lo vimos trabajar en la semana. Hizo buenos entrenamientos. Lo vamos a ir observando, y en la medida que lo veamos bien, si consideramos que es necesario tendrá minutos”.

Además apuntó: “Es mucho tiempo que tiene de parate. Hoy era una oportunidad para que pudiera ingresar al plantel y el partido se dio para que tuviera unos minutos. Ahora hay que seguir y veremos más adelante si se da la misma opción".

20250422 FBL - LIBERTADORES - INTER - NACIONALURU Nacional's Chilean forward #17 Eduardo Vargas gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre

Eduardo Vargas

Foto: Silvio Ávila / AFP