"Nunca se habló de plata con Nacional": representante de Nicolás Lodeiro contó el "dolor" que calló el volante por críticas cuando intentó regresar y no pudo, y aclaró por cuánto tiempo firmará

HOUSTON, TEXAS - MARCH 02: Nicolás Lodeiro #20 of the Houston Dynamo FC reacts after scoring the team's first goal during the MLS match between Houston Dynamo FC and Inter Miami at Shell Energy Stadium on March 02, 2025 in Houston, Texas. Tim Warner/Getty

“Nunca estuvo planteado en ninguna de las instancias que un dólar más o un dólar menos, nunca se habló de plata con Nacional y era un tema casi prohibido que tenía yo si algún día me sentaba a hablar con alguien de Nacional que se hablara, porque era lo que menos interesaba”, dijo.

Eligió equipo con la cláusula de salida para Nacional

Lodeiro viajaba a Estados Unidos para desvincularse con Houston Dynamo, su actual equipo en la MLS, al que eligió porque le permitió tener una cláusula de salida a mitad de año si se daba la posibilidad de regresar a Nacional, el único equipo que puso como condición.

“Nico eligió ese equipo especialmente por tener esa ventanita abierta de posibilidad de hablar a mitad de año con Nacional, que tenían claro que era el único equipo por el que salía Nico de la franquicia. Y se dio. Ahora hay que dar los pasos formales”, comentó el representante.

Nicolás Lodeiro en la práctica de Orlando City Nicolás Lodeiro en la práctica de Orlando City Orlando City

La aclaración del tiempo de contrato

Gerardo Cano también aclaró el tiempo de contrato que firmará Lodeiro en Nacional y dijo que no será por seis meses, hasta fin de año, como trascendió.

“Viene en principio por un año para ver las posibilidades de aquí a un año de dónde está parado él, de sus ganas, de su nivel, de la necesidad de Nacional de contar con él”, señaló.

“Viene por un año porque están armando un proyecto muy lindo, no solo aspirando a salir de campeón del Uruguayo que está corriendo, sino también a hacer un proyecto de un equipo fuerte en todas sus líneas para afrontar una Libertadores 2026 en la que Nico cree que puede ser importante en ese momento”, expresó.

Además, señaló que el vicepresidente de Nacional dio el OK para que sea por un año. “Flavio (Perchman) también creyó y se convenció de esa posibilidad”.

stuani-jpg..webp Nicolás Lodeiro anoto un golazo y volvió a ser figura en Orlando City

“En principio iba a ser por seis meses pero lo vamos a hacer por un año”, dijo. “Y después vamos a ir conversando”.

“Nico me lo ha dicho siempre, mientras Nacional crea que soy un granito arena para ayudar en la parte deportiva, desde donde me toque voy a estar dispuesto”, agregó Cano.

Los garrones que sufrió Lodeiro y que prefirió callar

Cano fue consultado por los cuestionamientos de los hinchas de Nacional a Lodeiro cuando hubo versiones de un regreso que no se concretó.

“Creo que Nico ha tenido una carrera brillante a nivel futbolístico desde que arranco en Nacional hasta hoy”, señaló. “Yo lo miro y he hablado, y lo he rezongado muchas veces hasta que un día me convencí de que mucha de la grandeza de él es su silencio, de comerse algún garrón pensando que no puede ponerse a discutir con gente de Nacional o con hinchas de Nacional … Muchas veces dejó de aclarar cosas y yo le decía, ‘loco, las tenemos que decir porque la historia es al revés’”.

“Cuando algunos lo criticaron porque no llegaba, en esos momentos era un jugador con contrato vigente, con valor de mercado de más de US$ 5 millones, con uno de los cinco mejores salarios que se estaban pagando en ese momento”, agregó. “Y sin embargo se hizo hacer una carta para poder volver a Nacional, caímos con esa carta al club (de la MLS) y obvio que entramos por una puerta y salimos por la otra”.

“Y se enojó y se ofendió, y le dolió tanto que, nadie sabe y él no quiere que se sepa, lo más probable es que me dé un tirón de oreja, porque me dice ‘yo no lo hago para que me aplaudan, lo hice por convicción y por dolor’. Él era el capitán del club y le entregó la cinta de capitán porque se sintió dolido y no lo entendieron con esa sangre latina que tenemos nosotros, de la pasión de querer venir y tener la oportunidad de venir al club de sus amores”, señaló.

321868570-1251269942088630-7497313830955067958-n-jpg..webp Suárez y Lodeiro en una despedida de 2022 con De la Cruz, Almeida, Torito Rodríguez y Zabala @luissuarez9

Cano repasó que estaba muy avanzado un regreso cuando el presidente de Nacional era José Fuentes, quien gestionó el histórico regreso de Luis Suárez en el segundo semestre de 2022.

“En su momento fue una charla lindísima que tenía yo con José Fuentes y Sebastián Taramasco y no lo dejaron venir. Le explicamos de mil maneras que eran seis meses, que no le cambiaba mucho la aguja, si bien se iba el mejor referente del club, pero que volvía con más ganas y más energía, no lo dejaron. Y eso le hizo doler tanto al punto que entregó la capitanía porque ya nos sentía ganas de ser capitán”, expresó.

“Y en su momento, cuando nos quisieron renovar automáticamente, le mandamos un mail diciendo que no renovaba nada. Y todo eso por el dolor de no haber venido a Nacional y no haberlo dejado venir a Nacional”, explicó.

En ese momento, Lodeiro jugaba en Seattle Sounders, club en el que era capitán e ídolo. Luego, en 2024 pasó a Orlando City y este año llegó a Houston Dynamo.

“Y después él miraba las redes y yo también y le comentaban de cosas que se decían y que no venia por la plata. Y le dolía. Y nunca lo quiso aclarar porque nunca quiso entrar en conflictos y discusiones de por qué sí o por qué no”.

“‘Me tocara vivir eso y si algún día vuelvo a Nacional será porque me necesitan desde la parte deportiva y que crean en mí que sigan’”, dijo Cano, sobre lo que le dijo Lodeiro en ese entonces.

“De plata con Nacional no se habla, tal cual”, reiteró. “Hoy tiene la felicidad de estar en Nacional porque el técnico dice que es muy importante, que fue fundamental para la decisión de él y el director deportivo también”.