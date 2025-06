Piñas e hinchas rodando por la tribuna: la tremenda pelea entre parciales de Botafogo y PSG en el Mundial de Clubes; mirá el video

El encuentro jugado en el histórico estadios Rose Bowl, inaugurado en 1922 y que fue escenario de la final del Mundial de Estados Unidos 1994, tuvo este jueves 53.699 espectadores.

El flamante campeón de Europa, el París Saing-Germain, sucumbió este jueves ante un imparable Botafogo, campeón de la Copa Libertadores de 2024, que demostró estar a la altura de uno de los equipos favoritos a ganar el Mundial de Clubes.

Un gol en el minuto 36 del delantero Igor Jesús, tras recibir un pase largo desde el centro del campo, sentenció la victoria para los dirigidos por Renato Paiva sobre los de Luis Enrique, en un encuentro del grupo B jugado en el Rose Bowl de Pasadena (California, Estados Unidos).

Botafogo dio la talla en la primera parte del encuentro generando varias ocasiones y poniéndoselo difícil a los monarcas europeos, que se prestaban como favorito para imponerse en este encuentro.

El club de la estrella solitaria de Río de Janeiro le plantó cara con el dominio del balón al club galo, en un encuentro en el que ambos rivales ejercieron presión sobre el terreno en las áreas contrarias.

En una de estas embestidas ofensivas, Igor Jesús recibió un balón desde la media cancha por parte del venezolano Jefferson Savarino, y sólo tuvo que tocarla para vencer la resistencia de Gianluigi Donnarumma.

La ventaja del Botafogo enfureció a los franceses, que iniciaron una ofensiva más agresiva y se empecinaron en encerrarse en el área rival en busca del empate, pero les faltó puntería.

La misma tónica de juego se repitió en la segunda parte, lo que obligó a Luis Enrique a reforzar las filas parisinas con Joao Neves, Nuno Mendes y el español Fabián Ruiz.

Sin embargo, piernas frescas no fueron sinónimo de nueva dinámica: el encuentro continuó jugándose sin suerte para el PSG, que insistió y insistió en que debía marcar.

Los más de 53.000 asistentes a este duelo vivieron unos angustiosos seis minutos de tiempo extra en los que la escuadra parisina trató de arañar las tablas hasta el último suspiro.

