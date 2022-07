Nacional: Nicolás Lodeiro está afuera del mercado hasta 2023

Uno de los regresos que los hinchas de Nacional esperan en cada período de pases en los últimos tiempos es el de Nicolás Lodeiro, exjugador y reconocido "bolso", cuyo nombre y su eventual retorno para reforzar al actual equipo generó una ola de rumores en las últimas horas

Desde el entorno del futbolista negaron las versiones sobre la vuelta del sanducero para sumarse al plantel de Pablo Repetto.

El enganche de 33 años que es capitán y figura de Seattle Sounders de Estados Unidos, quiere volver a Nacional, como ha manifestado, pero no en este momento.

“Me dejó desencajado la noticia de Nicolás”, dijo Gerardo Cano, el representante de Lodeiro, este martes en 100% Deporte de radio Sport 890, tras los rumores que surgieron en las últimas horas.

“Tengo que negarlo porque no hay nada”, agregó. “Ayer hablé con Nico y él está preocupado porque después la gente se ilusiona y terminan insultando al jugador”, señaló.

Instagram

Nico Lodeiro y su familia

Cano reconoció que a principios de año tuvieron un almuerzo con el presidente de Nacional, José Fuentes, quien les manifestó que iban a hacer un esfuerzo para ficharlo. Su llegada fue la gran apuesta del sector que encabezó Fuentes para las elecciones del club.

“Me dijeron que tenían toda la intención de que Lodeiro pudiera volver al club, y les comenté sobre el contrato”, explicó. “Hicimos la gestión juntos, Nico la peleó para venir a jugar aunque sea la Libertadores, pero el Seattle no lo dejó venir porque jugaban la Liga de Campeones de la Concacaf”, torneo que luego conquistaron.

“Ayer llamé a (el gerente deportivo de Nacional, Sebastián) Taramasco y me dijo que Nacional tampoco hizo ahora ninguna gestión”, señaló Cano.

El representante también reconoció que un familiar de la pareja de Lodeiro atraviesa un percance de salud, pero que eso no es motivo para que deba volver a Uruguay.

“Lo están llevando adelante con mucha fuerza y acompañando muy de cerca, siempre presente, pero no al punto de que Nico tenga que tomar una decisión tan drástica como venir”, señaló.

AFP

Nico Lodeiro

Además, en ese caso, esa decisión no depende solo de él, indicó. “Teniendo contrato hasta el 31 de diciembre 2023 con Seattle, pero además eso significaría perderse el Mundial de clubes que se jugará en febrero del 2023. Hoy es inviable”.

Cano señaló que “en su momento se hizo la gestión y no se pudo”. “En este momento no hay nada, ni de Nico haciendo una movida para poder venir ni de Nacional comunicándose con nosotros, ni conmigo ni con el jugador, para saber su situación”, sostuvo.

Nico Lodeiro y el título de la Concachampions

El representante reconoció que Lodeiro quiere volver a ponerse la tricolor. “Nico tiene la ilusión, se arma un cuadrazo en la cabeza con la llegada de otros jugadores y piensa en la Libertadores, pero al momento es inviable”, dijo.

Además, según su contratista, el volante no contempla otras alternativas: su vuelta a Sudamérica será para jugar en Nacional. “En Brasil me plantearon la posibilidad de que Nico volviera después del 2023, pero yo creo que el regreso para acá tiene un sólo lugar y un sólo nombre que es Nacional. Si en diciembre del 2023 no hay una renovación de esas imposibles de rechazar, creo que el destino de él es Nacional”, expresó Cano.