¿Lucas Villalba a Boca Juniors? Mirá lo que dijo el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, tras las últimas versiones sobre el futbolista tricolor

“A mí no, lo leí en la prensa. Ayer en la tarde fue la última vez que hablé con Flavio y ese tema no estuvo planteado”, dijo.

“Oficialmente yo no tengo nada, de tarde hablará con Flavio para ver si a él le llegó una oferta, Pero oficialmente yo no tengo nada”, agregó.

Vairo señaló que “hay sondeos siempre por varios jugadores”, pero dijo que “ofertas” no recibió ni por Villalba ni por Luciano Boggio, quien suena para Brasil.

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Ricardo Vairo.jpeg Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en el Parque Artigas de Las Piedras FOTO: LEONARDO CARREÑO

El presidente tricolor destacó que el club mantiene la intención de que Villalba siga hasta fin de año.

“Es la idea que seguimos teniendo. Por supuesto que si viene una oferta que es interesante para el club y el jugador, la analizaremos, siempre y cuando esté dentro de los números que puedan servirle a ambas partes, sobre todo a Nacional. Pero la idea es que se quede hasta fin de año”, señaló.

Para Vairo, que el jugador esté siendo suplente en el equipo de Pablo Peirano no influye en una posible baja de su cotización.

“No está entrando de titular pero sí está jugando”, dijo. "No es lo mismo ser titular en todos los partidos, que estar de suplente, pero en la medida que tenga minutos en cancha y el rendimiento que está teniendo, no va a ser factor para que bajen los números”, señaló.

20250618 Lucas Morales y Lucas Villalba Nacional Juventud Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Lucas Morales y Lucas Villalba Foto: Leonardo Carreño

Nuevo aparición de Lucas Villalba en el mercado

Villalba vuelve a sonar en el mercado de pases luego de la propuesta que tuvo Nacional de Pachuca de México para ficharlo en la previa del Mundial de Clubes.

Los tricolores descartaron esa propuesta ya que la oferta no convención y se priorizó lo deportivo, que el jugador siguiera en el equipo en el Torneo Intermedio y hasta fin de año, como es el objetivo del club.

Como informó Referí, Villalba era pretendido por Pachuca de México, uno de los equipos que jugó, y ya quedó eliminado, el Mundial de Clubes FIFA, para el que se abrió un período de pases especial.

Al igual que pasó con Nicolás "Diente" López, que sonó como un refuerzo para Fluminense para dicho torneo, lo que fue descartado, surgió otro interés por un jugador tricolor para el certamen vedette de la FIFA.

Pachuca quería al extremo de Nacional para que jugara solamente el Mundial de Clubes, como permite la FIFA, y luego volvería a los tricolores para el segundo semestre del año.

A Lucas Villalba lo frenaron con golpes en Nacional vs Inter.jpg A Lucas Villalba lo frenaron con golpes FOTO: AFP

La oferta por el préstamo era por US$ 400.000.

Pero Nacional no consideró la propuesta de Pachuca, lo que no le cayó bien a Villalba y llevó a que el presidente del club, Ricardo Vairo, tuviera una charla con el futbolista en la que le explicó los motivos de la negativa a la propuesta.

Vairo confirmó el interés por Lucas Villalba del Grupo Pachuca, lo que no fue considerado. “Llegó. Se planteó esa situación”, dijo a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Acá las decisiones a mí me gusta analizarlas en base a los objetivos, eso lo hablamos con Flavio (Perchman) y (Sebastián) Eguren, el objetivo que hoy tiene Nacional es ganar el Uruguayo, sacar la mayor ventaja en el Intermedio, terminar con una diferencia importante en la Tabla Anual, porque sabemos lo definitorio que es para ganar el Uruguay. Y en base a eso entendíamos que (Villalba) es importante y lo dijimos hace un par de meses, que el jugador tenía que permanecer hasta fin de año acá, es una pieza fundamental del equipo”, comentó.

“Y acá no se trataba de una oferta de venta”, destacó. “Ahí sí se podría haber analizado, si la cifra era importante, porque Nacional también necesita ingresos". “Pero no es el caso, es un préstamo por un dinero que no es nada importante”, agregó Vairo.

“Por supuesto están las dos lecturas: la posibilidad de que pueda ir y cotizarse o la parte deportiva de Nacional. Como el objetivo primario hoy es este último, el Uruguayo, entendimos que la opinión fue esa”, señaló.

Vairo dijo no tener conocimiento sobre la posibilidad de que el Grupo Pachuca fiche a Villalba en caso de que Oviedo de España, equipo de dicho conglomerado, ascienda a LaLiga, la Primera división española. “A mí no me lo manejaron. Si eso se maneja, la situación es diferente a un préstamo porque es una venta”, señaló.