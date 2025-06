"Si fuésemos una SAD, seguramente hubiese jugado": lo que dijo sobre Lucas Villalba un directivo de Nacional

El dirigente dio su punto de vista al respecto sobre el jugador que en las últimas semanas sonó para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa pero no fue reservado ni convocado y que además se quedó sin la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes FIFA porque Nacional no aceptó la oferta del Grupo Pachuca .

Sobre su salida del once, Saúl señaló: “El técnico quiere probar otras cosas, ve que Mereles está jugando bien, le dio un lugar a Otero”, según declaró a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

20250601 Lucas Villalba de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio Lucas Villalba de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio FOTO. I. Guimaraens

“Si esto fuese una empresa comercial capaz que se hubiese ido, pero no es, es un club de fútbol, tenemos que ganar y a veces evaluás algunas cosas”, agregó. “Si fuese por mi parte, la parte económica, se hubiese ido, porque hubiésemos cobrado y si jugase bien (el Mundial de Clubes) sería más fácil venderlo. Pero nosotros nos jugamos el campeonato, tenemos que ganar estos partidos, y todos los que estén acá ayudan”, explicó.

Además, Saúl destacó que de esa forma se confirma que quien arma el equipo es el entrenador Pablo Peirano y que no se deja influenciar por directivos.

“El que hace el equipo es el técnico, no lo hacemos la parte económica o comercial. Si no jugaría Mederos, Echeverría de lateral izquierdo, Villalba todos los partidos… Eso lo que muestra es que los cuadros lo hacen los técnicos”, señaló.

También, sobre Villalba, aclaró: “No es que no lo pone, no lo pone de titular”.

A Lucas Villalba lo frenaron con golpes en Nacional vs Inter.jpg A Lucas Villalba lo frenaron con golpes FOTO: AFP

"No se le hizo fácil"

“El pibe pasó el tema ese (del pase que no se dio), el tema de la selección, todo junto, y obviamente no se le hizo fácil alguna semanita, porque para nadie es fácil eso, y lo quisieron cobijar un poco, no exigirlo”, explicó Saúl.

En ese sentido, consideró que quien lo sustituyó, Exequiel Mereles, “jugó bien los dos partidos y no merecía salir”.

“Como juegan once y los elije el técnico todavía… Si fuésemos una SAD, seguramente hubiese jugado”, dijo Saúl sobre Villalba.

Nacional juega este miércoles a las 20:30 ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central y es muy probable que Villalba vuelva a la titularidad.