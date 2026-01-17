Dólar
El Observador / Polideportivo / TENIS

Murió el periodista Guillermo Salatino, eminencia del tenis argentino y de su divulgación en el mundo

"Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", destacaron desde la Asociación Argentina de Tenis

17 de enero 2026 - 17:27hs
Guillermo Salatino, periodista argentino de reconocida trayectoria por su cobertura del tenis, falleció este sábado a los 80 años de edad, según comunicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El histórico periodista tuvo una trayectoria de 50 años dedicada al deporte y a divulgar el tenis, con la cobertura de 147 torneos de Grand Slam.

Su muerte fue debido a un paro cardíaco, informó TyC Sports.

Desde la AAT, recordaron a “Salata”, como se lo conocía, y valoraron su gran aporte al deporte.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, señalaron.

“Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia”.

“Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Guillermo Salatino tenis

