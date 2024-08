"Oportunidades inesperadas" y una decisión propia: lo que dijo Blanca Rodríguez sobre su salida de Subrayado

"Quiero comunicarles una noticia que tiene que ver con esta casa y mi persona. Hace 38 años que entré a Canal 10 y 34 años que estoy en la conducción de Subrayado. No sé si es un récord mundial, pero debe estar cerca. Esta es la última semana, el viernes me estaré despidiendo de ustedes desde este lugar tan querido ", dijo Rodríguez minutos antes del final de la edición del noticiero.

Tras el retiro de Traverso en 2013 Rodríguez se reafirmó como la única conductora del informativo central e hizo historia al convertirse en la primera mujer en encabezar un noticiero en Uruguay.

Embed - Despedida de Blanca Rodríguez a Jorge Traverso, que dejó Subrayado tras 23 años

"Quiero descartar cualquier especulación sobre mi partida. Es una decisión tomada a conciencia que desde hace tiempo vengo conversando con la dirección que avizoró en mí posibilidades que ni yo misma había pensado. Cuando en 2013 el gerente Marcelo Baldovino, un gran compañero de ruta, me planteó la conducción del noticiero sola, dieron ellos un paso que marcó para mí un hito y para la televisión uruguaya", dijo Rodríguez.

A continuación dedicó unas palabras a sus colegas y televidentes, después de más de tres décadas en Canal 10.

"No es siempre tarea grata", dijo sobre el rol de estar frente a un noticiero, donde se cubren "las aristas más duras de la realidad".

"Pero este ha sido un ámbito en el que siempre primó el afecto, la amistad y la confianza, elemento clave para jugársela en vivo aquí minuto a minuto. Tengo que agradecerles a mis compañeros: a los que ya no están y a los que están. En la redacción, en los móviles, en el control y a los que están acá. Les tengo que agradecer que me hayan cuidado. Eso no es solo compromiso laboral, eso es afecto. Hemos atravesado mil batallas", comentó.

"Mil veces nos hemos abrazado para llorar y también para festejar. Agradezco eso y el respeto que siento en cada paso que doy en este querido canal".

"Agradecerle a ustedes que me han acompañado, me han esperado y me vieron crecer y hoy siguen allí. Siempre la palabra de aliento y una vez más la confianza. Subrayado es desde años el noticiero de mayor audiencia y eso, claro está, nos llena de orgullo. Es un premio al esfuerzo pero es también un reconocimiento a la exigencia que hemos tenido y tenemos para nosotros mismos y debemos mantener"

Blanca Rodríguez aclaró que se trata de cerrar una etapa profesional, pero adelantó que continuará trabajando en otros ámbitos y adelantó que asumirá "oportunidades inesperadas".

"No me jubilo, porque trabajaré mientras respire, en otras cosas obviamente y también oportunidades inesperadas. No renuncio, simplemente cierro esta etapa que fue maravillosa y lo hago con una gran paz; con la tranquilidad que puedo tomar esta decisión dejando una entrada luminosa y una puerta abierta para muchas mujeres y muchos hombres que ustedes seguirán recibiendo en sus casas".

"Extrañaré este ritual que tengo desde hace 34 años de darle la bienvenida a las noticias y todo lo que encierra", dijo antes de despedirse y concluyó: "La vida es tan rica, la vida sigue. Con la misma alegría con la que entré encararé la nueva etapa de mi vida. Nos queda el resto de la semana todavía".