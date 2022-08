"Hubo días en los que no dormía": la confesión de Luis Suárez sobre su llegada a Nacional

El delantero de Nacional Luis Suárez contó detalles sobre cómo fueron los días previos a su llegada a los tricolores y cómo tomó la decisión de volver al equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

"Días previos lo tenía decidido que iba a venir a Nacional. Justo sale una oferta muy importante en la cual me daban dos años y medio (de contrato). Se lo planteé al presidente (de Nacional José Fuentes). No lo tenía en mente, yo tenía decidido volver a Nacional, pero bueno también tengo que pensar en mi futuro. Empiezo a analizar otras cosas y decir: '¿Qué hago? ¿Qué hago?' Entonces digo: ya no le puedo fallar a la gente de Nacional. Mi deseo es volver a Nacional. Y digo: 'No puedo dar ese paso atrás'. Entonces rechazar esta propuesta, pensar en el cariño que me está dando la gente", manifestó en una entrevista con Blanca Rodríguez emitida en canal 10, en un programa especial llamado Luis Suárez, el regreso.

"Me siento liberado y feliz porque quería estar acá", dijo.

Luego de culminar su vínculo contractual con Atlético de Madrid, a Suárez le empezaron a llover ofertas de muchos países. "Había conversaciones y ponía todo en la balanza y decía: '¿me sirve esto? ¿Y la familia va a ir a sufrir allá?'", contó.

Después apareció la movida de River Plate donde fue contactado por Enzo Francescoli y hasta por el técnico Marcelo Gallardo "Después viene lo de Nacional y ahí empieza toda la incertidumbre de ponerme hablar con mi mujer, mis hijos, con la familia y poner todo en una balanza. ¿Qué me compensa, qué me sirve? La competencia, en Uruguay, en Japón o donde sea la tenés que crear vos mismo porque son tres meses. Si vos sos competitivo adentro de la cancha te tenés que preparar vos. Y el cariño que me brindó Nacional desde que se dijo esa famosa frase lo que me quedaba eran palabras de agradecimiento porque me estaban dando demasiado cariño (...) Parecía una situación difícil, pero recibir tanto cariño yo y mi familia hizo que sea fácil", relató.

Suárez contó cómo fueron los días en que la campaña #SuárezANacional lo terminaron de convencer. "Mis hijos a escondidas me miraban el teléfono y veían los videos que me hacían los hinchas y me decían: 'Nosotros queríamos ir a Uruguay'. Mi hijo decía: 'Me gustaría jugar donde jugaste vos'. Y la nena decía: me gustaría vivir en Uruguay. Mi mujer decía: 'yo te voy a acompañar a donde sea'".