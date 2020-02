Nano Folle: "Con el 'hay que matarlos a todos' estás generando más violencia"

Nano Folle no tenía pensado hacer radio. Y mucho menos un programa periodístico matinal. Pero en la habitual ronda de pases del dial de cada año, Aldo Silva se fue de Universal, y lo llamaron a él para conducir el nuevo programa matutino, Punto de encuentro, que empezó el pasado lunes 3 de febrero. La propuesta fue sorpresiva, pero su razonamiento fue: “¿Por qué no? Si me encanta la radio”. Y arrancó.

Folle – periodista, 62 años, tres hijos, fuma tres paquetes de cigarrillos por día después de una pausa de cuatro años mientras comprobaba que el cáncer que le extirparon no volvía – se debe haber preguntado varias veces “¿por qué no?”. Salió en Carnaval con la comparsa Mi Morena, hizo stand-up, escribió cuentos y no-ficción, fue portero de un prostíbulo en Barcelona, y estuvo cerca de casarse con una maestra inglesa que conoció en Londres.

“He sido un tipo al que lo han llevado como el agua en la vida, nunca he tenido eso de ‘quiero hacer esto, soy esto’, soy maleable y me muevo como el agua y me dejo llevar por el agua. Hoy estoy acá, haciendo lo que hago, y sobre todo disfrutando”, dice en la cafetería de Canal 10.

Además de la radio, en esa señal televisiva es uno de los conductores de La tarde en casa, y también el encargado de las noticias policiales en Subrayado. Una tarea que tampoco tenía pensado hacer, pero que lo convirtió en una figura querida y popular de la pantalla nacional.

¿Qué lo atrajo de este proyecto radial?

Hace ya unos años que no hacía radio. Lo último que hice fue un programa nocturno en Sarandí, que se llamaba El quinto elemento, que era una gozadera completa y que no tenía nada que ver con lo periodístico, era un programa de otro tipo. No había hecho nunca la conducción de un programa así, pero sí había trabajado en departamentos de prensa de programas periodísticos. Toda mi vida en radio fue periodística, trabajé con Néber Araujo, con Emiliano Cotelo.

¿Cómo es su rol en el programa?

Yo soy un convencido del trabajo en equipo, no me gusta la idea de “periodista estrella”, el tipo que aparece y desembarca con las luces. No me parece ni bueno, ni justo, ni sano, ni necesario. Claramente lo que hubo entre los tres conductores fue una amalgama. Andrés Rega es, como yo le digo en broma, un tótem de radio y Natalia Gold es rapidísima, estupenda. Así que va a ser bárbaro. Yo lo que quiero hacer ahí solamente es tener un liderazgo basado en la edad, en el conocimiento del metier de radio, nada más. Pero por lo demás somos tres periodistas haciendo un programa bueno, y que queremos ser un equipo que disfruta de lo que hace para tratar de comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Para eso hay que tratar de salir de las fórmulas que todo el mundo pone de mañana. Y eso es lo más difícil. Hay que ver, yo mismo me estoy reestrenando en radio, me quiero descubrir, ver cómo estoy, si mis intereses son los mismos que hace unos cuantos años. Creo que yo mismo he cambiado bastante, pero para mí es un medio que es muy amigable, es el más honesto, porque apela a la imaginación, a la palabra, al timbre de voz, a la pausa, tiene una poesía y una historia en Uruguay como para hacer algo bueno.

¿Hay nervios al empezar algo nuevo?

Siempre hay nervios, los tengo todos los días. Dicen los actores que si no estás nervioso cuando se abre el telón es porque no sos un buen actor. Lo que sí es importante tener en cuenta es cuál es el nicho que querés ocupar, qué personalidad le vas a imprimir a esa mañana, que empieza de 7 a 8 con una especie de noticiero que hacen Natalia y Andrés, y ahí llego yo hasta las 10. Es una mañana muy compacta, aunque no parezca. Al que se suma el departamento de prensa de Universal, que son todos chicos jóvenes, que están andando muy bien en la calle. Hay oportunidad de hacer algo muy interesante en AM, que nos fuimos todos, ahora estamos todos en FM. Bueno, es eso de ¿cuánto hace que no escuchas AM? Yo lo estoy escuchando y me gusta.

Radio de mañana, televisión de tarde y noche. ¿Hay una sobreexposición de Nano Folle?

Puede ser, pero yo ya la tengo hace tiempo, con la televisión, los avisos publicitarios, hago en la puerta del canal uno o dos videos personales para gente que me pide todo el tiempo. Pero en este caso, al ser siempre periodismo, sale todo de la misma fuente. Lo que en la radio puede cambiar es que la agenda no sea tal como esperamos que sea, sino buscándole una mirada, un enfoque distinto.



¿En qué momento se dio cuenta de que era una figura?

No me doy cuenta aún hoy de que soy una figura, nunca busqué serlo ni lo perseguí. Yo soy el mismo en todos lados: a mí me ves con la misma ropa comprando tomates en la feria, y creo que eso es lo que más valora la gente. No me siento figura, sí me siento cercano con todo tipo de gente. Eso es una diferencia. Si eso es ser una figura, lo soy. Me siento cercano con un cuidacoches y con un ministro, porque son personas que me hablan de la misma manera y yo les respondo a ellas de la misma manera. Como con un policía y un delincuente.

Ha hecho humor, carnaval, escribió ficción. ¿Tiene algo pendiente?

Quizás morir dignamente. He escrito sí, la vida es una gran ficción. Tenemos miles de ficciones ahora, sucediendo alrededor nuestro. Me han invitado a actuar alguna que otra vez, podría ser un actor viejo. Hace algunos años me invitaron a hacer de sheriff en una película, me dio vergüenza y no me animé. Me han invitado a actuar de detective, eso podría ser interesante. En todos lados me sedujeron con algo, en carnaval la historia era hablar sobre la violencia contra la mujer, me pareció pertinente y que podía decir algo ahí. Los stand-up eran muy divertidos, porque mi vida aunque no parezca tiene muchos elementos divertidos. Pero no mucho más. Tengo que regar el jardín, que es una de mis grandes ocupaciones.





La vuelta de Uruguayos por el mundo

Su ciclo de entrevistas con expatriados no tiene aún prevista una vuelta para este 2020, aunque Folle espera que suceda. "Ahora hay que esperar a este estreno espectacular de Canal 10 que es Got Talent, que se llevó a mi productor y a mi organizador y camarógrafo. Y yo estoy con La tarde en casa, Subrayado y ahora también Universal, pero aclaré en todos lados que puede haber un mes en el año donde Uruguayos por el mundo tenga la prioridad. Está hablado. Espero que vuelva, porque fue un programa lindo de hacer, lindo de ver, y donde se logró una amalgama de cosas nuestras, uruguayas, muy interesante".

¿Dejaría de ser periodista?

Dejar de ser periodista se puede, lo que no se puede es dejar el interés por la conciencia que viene a través de la buena información. Para mí lo importante es que la información te permita ser consciente de lo que te está diciendo, una conciencia personal y a la vez universal. Y eso no se deja de hacer nunca.

¿Qué tienen para mejorar los medios uruguayos?

Creo que tenemos que darnos cuenta de muchas cosas, de cuál es el verdadero rol y el verdadero valor, darnos cuenta de la seriedad del trabajo que hacemos, tenemos que poder ser más independientes todos los periodistas. Creo que en los medios se han cometido muchos errores, los han cometido los periodistas y los dueños de los medios. Y ahora hay que renacer, hay un mundo nuevo, tecnológico, que nos pasó por arriba. De todas maneras, el centro de la información, el núcleo, sigue siendo el mismo, y la información confiable sigue siendo clave. Estamos reinventando otra vez la vieja receta. El mundo da vueltas y sigue siendo redondo, a eso me refería con lo de la conciencia. Que no te nuble la cantidad de información que tenés alrededor, y que eso te impida ser consciente de lo que realmente importa de la información que tenés.





Hace años se viene debatiendo sobre la cantidad y el enfoque de las noticias policiales en los informativos, a la vez que la sociedad muestra una preocupación creciente por la seguridad. Desde adentro, ¿cómo ve ese debate y la situación social que genera que existan posturas tan radicales que plantean respuestas como “hay que matarlos a todos”?

Hace años que lo vengo hablando, que veo el problema, y lo escribí en un libro que se llama La otra mirada. En particular lo de “hay que matarlos a todos”, porque fue algo que viví y a lo que le di una respuesta. Una señora me lo dice y le dije: “Bueno, ¿cómo los va a matar a todos?, y después, ¿dónde los enterraría?, y después ¿qué le diría a su nieto cuando le pregunte qué pasó con los delincuentes en Uruguay?”. Si no es realizable, no lo diga señora, porque uno lo dice y las palabras tienen mucha fuerza. Es una de las cosas que los medios olvidaron. Una frase tiene una fuerza enorme. Y al decirla se termina convirtiendo en un concepto que la gente hace carne, unos y otros. Los que quieren matar a todos, y los que sienten que los van a matar. Entonces estás generando más violencia. A veces los medios en el fárrago de la noticia, la primicia y la locura se olvidan de eso, de explicar de forma consciente de qué están hablando. Creo que hubo un exceso de información policial. Quizás porque había mucha imagen, y era preferible a la cara seria de un ministro. Y también un pico delictivo que empezó hace veinte años, y que está cambiando, ahora tenemos mucha más violencia, se ha ido enmoheciendo la situación delictiva en Uruguay, poniéndose aún más fea.



¿Siente que ha logrado cambiar algo de la forma en la que se tratan los policiales en los noticieros locales?

No, simplemente siento que la gente confía en la información que yo doy, me lo dicen unos y otros. Y eso sí es importante, lograr la confianza para mí es un valor supremo. Que nadie sienta que estoy operando para el enemigo, ni unos ni otros. Voy por el camino del medio y todos lo tienen claro.

El año pasado hizo un video para una campaña del complejo Sacude de Casavalle que terminó convirtiéndose en un asunto político. ¿Se imaginó que iba a pasar eso?

No lo pensé. Hice el video para dos adolescentes que vinieron, me contaron que laburaban en Casavalle y me lo pidieron. Se fueron encantados. Salió, se viralizó, y después me enteré de que a una diputada del MPP le gustó tanto que lo puso en la página, y alguien pensó que era una propaganda del MPP. Me terminaron llamando de Relaciones Públicas del MPP para preguntarme si quería que aclararan, y les dije que no había nada que aclarar. Agradezco la llamada, pero si venían dos pibes y esto estuviera orientado por Cabildo Abierto, también hacía el video. Sí es importante ver que hay pibes laburando en Casavalle, eso es lo que importa.



Como cronista policial, ¿alguna vez sintió miedo?

Nunca. Para mí era un género de segundo orden. Y cuando me ofrecieron eso acá me fui muy enojado, muy turbado. Les pedí 24 horas para hablarlo con mi esposa, porque me parecía que iba a decir que no, y en la esquina me encontré con Mario Delgado Aparaín, que fue cronista policial, y me dijo “Nano, agarrá. Hay una poesía ahí a encontrar. Tenés que hacer las veces del colibrí y encontrar lo que vale. Todo lo que generalmente se ve, se muestra y se mira es la chatarra, lo que no sirve”. Y en eso sí puedo haber tratado de hacer algo, de contar la historia que no se ve en primera instancia. La que está detrás y más se acerca a la verdad, humanamente hablando. La verdad es una quimera pero intento acercarme, el camino es lo que importa, que lo logres es otro tema. Porque nadie está libre de una circunstancia de esas, hoy podés estar sentado acá y la semana que viene en el Comcar. Quizás por eso no tengo miedo.