La cifra millonaria que manejó la industria uruguaya de asesoría financiera en 2023

La cifra implicó un crecimiento del 29% frente a 2022 cuando se habían movido activos por casi US$ 29 mil millones.

En la mayor parte de los casos, el asesoramiento financiero se realiza desde Uruguay pero el capital va hacia otros destinos sin ingresar al país, es decir que no necesariamente todo ese dinero pasa por Uruguay.

Del total de activos manejados el año pasado, el 47% estuvo explicado por 24.637 clientes de Argentina, quienes movieron a través de los agentes uruguayos un total de US$ 17.678 millones en 2023. Esta cifra implicó un aumento del 20% frente al registro de 2022.

En tanto, los clientes uruguayos fueron 13.896 y movieron US$ 4.218 millones a través de asesores y gestores, el 11% del total. La cifra implicó que la cantidad de dinero movilizado por uruguayos aumentó 33% en comparación con el registro de 2022. De acuerdo con el BCU, el incremento en la cantidad de clientes uruguayos —que saltó de 4.781 a 13.896 de un año a otro— responde a servicios de canalización de órdenes prestados por un asesor de inversión a través de la plataforma provista por una institución emisora de dinero electrónico.

Los clientes brasileños (2.186) explicaron el 4,09% del total de los activos manejados, mientras que el 37,11% restante (8.663) estuvo explicado por clientes de “otros” países.

El reporte reflejó que en 2023 habían registrados ante el BCU 174 agentes, de los cuales 105 fueron asesores de inversión y 69 gestores de portafolio. Entre ambos tuvieron 170 oficinas abiertas en el país y contaron con 940 personas empleadas.

Los servicios brindados por los asesores y gestores fueron de referenciamiento, asesoramiento, canalización de órdenes, gestión discrecional, gestión de fondos de inversión, además de otros ofrecidos.

Los US$ 37 mil millones movilizados a través de la industria de asesoría financiera uruguaya en 2023, lo hicieron principalmente a través de los siguientes productos: renta fija (US$ 13.534 millones) y fondos de inversión (US$ 13.225 millones).

En menor medida, también movilizaron dinero en otros instrumentos de renta variable (US$ 3.909 millones), otros instrumentos vinculados a índices bursátiles (US$ 2.187 millones), disponibilidades (US$ 1.847 millones), otros instrumentos (US$ 1.568 millones), productos estructurados (US$ 943 millones) y derivados lineales (US$ 36 millones).