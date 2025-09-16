Yamandú Orsi felicitó a Julia Paternain por su medalla en el Mundial de Atletismo y dijo que en Uruguay "falta muchísimo" en el área del deporte

El presidente Yamandú Orsi contó que se comunicó con la atleta uruguaya Julia Paternain para felicitarla por su medalla de bronce en el Mundial de Atletismo , y reconoció que en Uruguay "falta muchísimo" por hacer en el área del deporte.

En una rueda de prensa realizada este lunes, Orsi fue consultado sobre si pudo conversar con Paternain tras obtener la medalla en el maratón femenino del mundial, la primera medalla de Uruguay en esta instancia.

"Mandé mensaje, me devolvió un saludo . Fue bien simple, yo no quería hacer otra cosa que mandar la felicitación y el agradecimiento. Y bueno, vino de allá también un saludo muy cálido" , respondió el mandatario.

Orsi reconoció que no conocía a Paternain, y tras analizar su historia destacó que "el amor y el cariño por Uruguay" que tiene la atleta "es maravilloso".

La deportista, de padres uruguayos, nació en México, se mudó de pequeña a Inglaterra (país para el que corrió oficialmente) y actualmente corre para la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. "Mi sangre es uruguaya, mi acento es un poco raro. Mis padres son de Uruguay, mi familia son todos uruguayos, crecí yendo a Uruguay para las fiestas (de fin de año), iba al Parque Rodó, me encantaba. No me gusta el mate, es lo único. Pero aparte de eso, soy uruguaya", afirmó tras obtener su medalla.

Para el presidente, por otra parte, este logró también lo lleva a "pensar y analizar todo lo que nos queda por hacer en el tema del deporte, el atletismo y los apoyos que acá deberíamos generar", algo en lo que sabe que siempre han existido "dificultades".

"Cuando uno hace el seguimiento del trabajo de Julia, lo que queda claro es que en el exterior de repente encontró oportunidades o infraestructuras del primer mundo. Y bueno, Uruguay arrancó con fuerza hace unos años, pero nos falta muchísimo", expresó.

El acuerdo con la EFTA y el viaje a Nueva York

En una rueda de prensa que pasó por varios temas, a Orsi también le preguntaron por la concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), y valoró que el nuevo acuerdo es "una ventana y una puerta que se abre".

Para Orsi esta es una buena noticia "en un mundo que se cierra tanto", y espera que surjan novedades similares en los meses siguientes, con el posible cierre del acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, y en la profundización de vínculos "con China, o con el sudeste asiático, o con países de América o con los propios Estados Unidos".

Por último, el presidente también habló sobre su viaje a Nueva York la próxima semana, para participar de su primera Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Orsi reconoció que "hay mucha expectativa por algunos planteos de alguna de las potencias o de los países que están hoy en la tapa de todos los diarios", y aunque no reveló ninguna reunión concreta dijo que "cabe la posibilidad de muchas bilaterales", por lo que deben "seleccionar bien".

Incluso, adelantó que "hay instancias de reuniones hasta con la propia FIFA", ya que en la asamblea estará presente su presidente, Gianni Infantino.