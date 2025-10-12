Dólar
BRASIL

Internacional de Porto Alegre informó que Sergio Rochet volverá a pasar por una nueva cirugía

El arquero de la selección uruguaya, actualmente lesionado en su pie izquierdo, por lo que no viajó con la celeste a Malasia, nuevamente visitará un quirófano, pero por otra lesión

12 de octubre 2025 - 11:45hs
Sergio Rochet

Sergio Rochet

Foto: Leonardo Carreño

El arquero de Internacional y de la selección uruguaya, Sergio Rochet, se someterá a una cirugía en una de sus manos, según informó en las últimas horas el club gaúcho que es el dueño de su ficha. Vale recordar que el futbolista no viajó con la celeste a Malasia, debido a una nueva lesión en su pie izquierdo.

Rochet se había lesionado una mano por la que debió ser operado en marzo pasado.

Lo que sucederá con Sergio Rochet

Sergio Rochet no ha tenido suerte con las lesiones en Internacional de Porto Alegre.

Debido a ello, se ha perdido varios partidos a lo largo de este año,

Según informa este domingo la prensa brasileña, Internacional informa que Sergio Rochet se someterá a una cirugía para retirar la placa y los tornillos utilizados en la fijación de la fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

1691549608750.webp
Internacional de Rochet es más que Gremio
Internacional de Rochet es más que Gremio

Y agrega: "La intervención forma parte del plan médico establecido desde la cirugía inicial, realizada el 30 de marzo, tras la lesión sufrida por el arquero en el partido contra Flamengo".

Tras el período postoperatorio y de cicatrización, Sergio Rochet comenzará el proceso de recuperación.

"La decisión de realizar el procedimiento fue tomada de manera conjunta entre el arquero uruguayo y el club, considerando también el tratamiento de la lesión en el pie izquierdo que padece actualmente", explica.

