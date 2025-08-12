Dólar
LAS MUJERES NO LLORAN

El nuevo récord que rompió Shakira con su gira mundial antes de llegar a Uruguay

La gira mundial de Shakira ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares hasta el momento; en Uruguay se presentará a principios de diciembre

12 de agosto 2025 - 15:44hs
Shakira está de gira por Estados Unidos con su &quot;Las mujeres ya no lloran World Tour&quot;.
Shakira está de gira por Estados Unidos con su "Las mujeres ya no lloran World Tour". Getty Images Entertainment

La cantante colombiana Shakira logró, al promediar agosto, la gira latina más grande de 2025 con Las mujeres ya no lloran World Tour, tras encadenar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, según divulgó este lunes Sony Music Latin.

La gira mundial inició en febrero en Latinoamérica y siguió en mayo por Norteamérica, regiones en las que ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares hasta el momento, indica un comunicado.

El sello discográfico agrega que Shakira ocupa el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figura solo por detrás de la banda británica Coldplay, lo que ya posiciona su gira como la más grande en la categoría latina.

El más reciente concierto en Norteamérica fue el pasado viernes 8 de agosto en la pequeña ciudad de Fresno, en el corazón de la agricultura de California, y pese a ser una cita que anunció a última hora, también llenó de fans emocionados el estadio Valley Children.

"Nunca, nunca pensé que podríamos agotar entradas en toda una gira por los estadios en los EE.UU., y ustedes hicieron eso posible", dijo allí la cantante, que agradeció a los asistentes un "sueño hecho realidad", según publicaron medios locales.

Shakira comienza este lunes en Tijuana (México) la segunda parte de su gira, que suma más de 30 conciertos en nueve países de Latinoamérica y que se alargará hasta el 9 de diciembre, cuando concluye en el Estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires (Argentina). En Uruguay, la colombiana tiene agendados dos shows agotados en el Estadio Centenario para el 3 y 4 de diciembre, donde la verán más de cien mil personas.

EFE

