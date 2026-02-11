Shakira en Copacabana 2026: Río de Janeiro anunció la fecha del show gratuito

Tras meses de hermetismo y un sinfín de nombres en lista, el ayuntamiento de Río de Janeiro junto con las empresas patrocinadoras del evento "Todo Mundo no Rio 2026" confirmó el show gratuito de Shakira.

La colombiana será la tercera artista internacional que se presentará en la mítica playa de Copacabana, luego de Lady Gaga e Madonna en 2025 y 2024, respectivamente.

Todo Mundo no Rio 2026 | ¿Cuándo será el show de Shakira en Copacabana? La actuación de la cantante colombiana se anunciará en una conferencia de prensa el jueves 12 de febrero. Su selección surge tras una serie de especulaciones sobre su nombre. Entre los artistas considerados se encontraban Justin Bieber, Britney Spears y Beyoncé.

Programado para el 2 de mayo, se espera que el megaespectáculo gratuito se apodere de Río de Janeiro por tercer año consecutivo. Con chances de superar el millón de personas, como ocurrió con otras divas del pop, "Todo Mundo no Rio" consolidará una vez más su rol como uno de los escenarios de eventos musicales más importantes del mundo.

Noticia en desarrollo...