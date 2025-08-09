Boca Juniors sigue en el fondo: empató con Racing y estira su racha negativa

Boca Juniors sigue en el fondo y continúa sin poder enderezar el rumbo. El Xeneize empató 1-1 con Racing en La Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura , y estira aún más su peor racha negativa sin ganar, y son 12 compromisos sin sumar de a tres puntos.

En la fecha anterior ante Huracán ya había superado este registro histórico negativo y en esta oportunidad volvió a marcar un nuevo hito en sus 120 años. La última vez que ganó en los 90 minutos fue ante Estudiantes de La Plata, el 19 de abril del 2025 con Fernando Gago como entrenador y por la 14ª jornada del Apertura, y una jornada antes del Superclásico con River Plate .

Desde ese Superclásico en el Monumental, cuando River se impuso 2-1 con goles de Franco Mastantuono de tiro libre y Driussi, Boca no logró ganar un partido. Miguel Ángel Russo asumió para el Mundial de Clubes y aún no ganó en su tercer mandato en el club xeneize.

Desde entonces, el elenco de La Ribera firmó en total 7 empates y 5 derrotas con Mariano Herrón primero como interinato tras el despido a Fernando Gago luego del Superclásico, y con Miguel Ángel Russo luego.

Boca Juniors no levanta cabeza

En el inicio del Torneo Clausura, Boca igualó con Argentinos Juniors, Unión y Racing, mientras que con Huracán perdió de visitante. Entre medio de eso, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, sumado a que no juega copas internacionales y va camino a otro año más.

En esta oportunidad, Racing comenzó ganando el encuentro luego de ser superior en todos los aspectos durante todo el encuentro. Boca no mostró una idea clara de juego a lo largo del desarrollo del encuentro y sus ocasiones más claras fueron mediante la pelota parada, vía donde encontró el empate con Giménez en el cierre.