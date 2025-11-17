Los Teros, palo a palo con los All Blacks XV en un partido que nadie pudo ver: ésto dijeron los protagonistas

Los Teros perdieron el domingo 45-21 ante los All Blacks XV, segundo seleccionado de Nueva Zelanda, en su segundo partido de la ventana internacional de noviembre, que se cerrará el próximo sábado en Bucarest con un partido ante Rumania.

Fue un gran partido de los celestes en Beziers, Francia, ante un equipo integrado por jugadores del Super Rugby Pacific, y con varios jugadores con antecedentes en los All Blacks, como Folau Fakatava, Dalton Papali’i, Brodie McAlister o Siale Lauaki. Además, con el agregado de que Uruguay puso en campo un XV experimental, con ocho cambios respecto al que le había ganado a Portugal en Lisboa una semana antes, entre ellos un debut absoluto entre los titulares (Franco Scaldaferri) y dos entre los suplentes (Sebastián Pérez y Arturo Ten Hover) y el ingreso desde el vamos de dos de los jugadores debutantes la semana pasada (Pierre Cotarmanach de apertura y Francisco González Capdevila de fullback), ambos nacidos en el exterior pero con raíces uruguayas.

El partido no se pudo ver en Uruguay ya que no hubo transmisión televisiva en origen, ya que era en un país neutral, World Rugby no lo produjo por no ser un test match entre seleccionados principales, y tampoco ninguno de los dos países quiso hacerse cargo del costo de producción. Solo se vieron los tries celestes, gracias a la tarea de los analistas de video de Uruguay que filman todos los partidos.

Fueron 3 tries nacidos desde el maul, dos de ellos en el primer tiempo, que terminó 19-14: uno con un largo empuje de maul que terminó con Etcheverry desprendiéndose de la formación, otro con Tite jugando un kick que terminó conectando con Juan Manuel Alonso.

"Si venís con buena energía te vamos a abrazar": Los Teros sobre las caras nuevas y los test matches vitales para su futuro

En el segundo tiempo finalmente uno de Carlos Deus en corto tras otro maul que avanzó varios metros. Ese try puso el partido 26-21, aunque en el cierre los neozelandeses apoyaron tres tries más para cerrar el score en un 45-21 que no tiene consecuencias en el ranking porque no era entre seleccionados principales.

Consultados por El Observador, el DT Rodolfo Ambrosio, el capitán Felipe Aliaga y el apertura Feipe Etcheverry (que el domingo jugó de medioscrum ante la ausencia de Santiago Alvarez por lesión) dieron sus impresiones.

“El partido estuvo muy bueno, el primer tiempo supimos tener nuestras oportunidades, terminó 19-14, cometimos dos errores de salida de campo que fueron dos tries”, expresó Tite Etcheverry, ya en viaje desde Francia a Rumania. “En general defendimos bastante bien y con la pelota tuvimos oportunidades que no pudimos aprovechar. Creo que el line y el maul fue una fortaleza. El scrum creo que fue bastante duro, pero pudimos bancarlo bien”, agregó.

“Si bien la diferencia fue por 20 puntos, creo que terminamos dando dos tries muy fáciles de pelota perdida. En general la intención fue jugar y lo pudimos hacer. Algo muy bueno es que se hicieron varios cambios. todos aprovechamos la oportunidad”, dijo el habitual apertura del equipo.

Consultado sobre cómo se sintió jugando como medioscrum, Etcheverry aseguró: “De 9 me sentí bien. Terminé jugando 80 minutos. Intenté darle dinámica, involucrarme bastante en la conducción con los forwards. Todo nuevo. Fue mi primer partido de 9. Creo que lo disfruté y se dio bien. Obviamente que por momentos cometí errores, pero eso también te lo da la experiencia de jugar como 9. No lo entreno, no lo tengo. La verdad es que me divertí mucho. Terminé muy cansado, pero estuvo bueno”.

“Creo que esto también nos dio confianza para lo que viene en Rumania. Sabíamos que no había presión por este partido, por más puntos del ranking, entonces también te ayuda a jugar un poco más. Todo el ambiente fue espectacular, 16.500 personas en el estadio. La verdad que fue súper positivo. Creo que hay que seguir afinando un poco el juego con el pie. Y seguir buscando conectar entre nosotros, que creo que esta gira viene siendo muy buena en eso”, agregó Tite.

Por su parte, el capitán Aliaga hizo hincapié en la paridad y los errores propios. “Hicimos un muy buen partido, estuvimos adelante en el marcador un par de veces hasta el final que se nos despegaron un poco. Nuestras fortalezas fueron en ataque el maul, que hicimos daño, sacamos penales, un try vino desde ventaja de penal a partir del maul. Y en la defensa del juego general estuvimos sólidos”.

“Lo que nos costó más fue la disciplina. Cometimos penales que ellos aprovecharon. El scrum nos costó al principio, después lo corregimos”.

“En ataque con la pelota si bien creo que generamos fases no hicimos mucho daño, nos costaba avanzar metros, no conseguíamos ventaja y terminábamos perdiendo la pelota. Al menos la pudimos conservar, pero podríamos haber sido más contundentes”, se sinceró Aliaga

“A destacar que hubo muchos debutantes jovenes, debutó Sebita Pérez, Arturo (Ten Hoever), Franco (Scaldaferri), y los chicos que se sumaron para esta ventana que ya habian jugado ante Portugal. Todos anduvieron muy bien”, cerró el capitán.

Finalmente, el DT Ambrosio expresó: “Fue muy bueno el partido. Estuvimos siempre a cuatro, cinco puntos. Al final hubo dos pelotas que perdimos nosotros, hicieron dos tries y se fueron lejos. Pero fue parejo todo el partido. Estos equipos te hacen pagar caro los errores”.

“En general fue una buena actuación de Teros, dejó todo en la cancha, se corrió mucho. No estamos acostumbrados a correr tantos metros. En las formaciones fijas ellos fueron muy fuertes en el scrum, lo emparejamos en el segundo tiempo con los cambios. En el line cada uno tuvo las suyas. En el juego abierto ellos prevalecieron por la potencia física, pero aún así de no ser por nuestros errores el partido podría haber terminado 26-21”.

Los Teros cierran su ventana en Bucarest ante Rumania, el sábado a las 11 hora uruguaya. Si ganan, empatan o pierden hasta por 15 puntos se mantendrán entre los 18 primeros equipos del ranking mundial, por lo que irán al bombo 3 del sorteo del Mundial De Australia 2027, que ser realizará el 5 de diciembre. Si pierden por 16 o más caerán al bombo 4, en el puesto 19.

Rumania viene de ganarle 31-21 a Canadá y caer ante Estados Unidos 26-18, ambos de local.