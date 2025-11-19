Productores reclaman más patrullajes en el medio rural: "Un partido de fútbol es doblemente más custodiado"

Norberto Pererya, integrante de la comisión Abigeatos Uruguay , denunció a El Observador que “ en el campo, principal sostén de la economía uruguaya y base de nuestras agroexportaciones, que reparten para todos los pueblos, estamos en manos de Dios ”, aludiendo a situaciones de inseguridad rural que soportan los productores .

Abigeatos Uruguay, recordó, se creó en 2020 y nuclea a productores damnificados por ese flagelo y otras personas que entienden es necesario priorizar los patrullajes en el medio rural, detalló.

La principales demandas, sintentizó previo a referirse a la mirada de la comisión sobre la realidad, son:

ALIMENTOS El MGAP rehabilitó la extracción, venta y consumo de productos tradicionales de la actividad pesquera en Rocha

“Antes la policía de los pueblos acudía regularmente a los caminos de su jurisdicción y controlaba, como buenos baqueanos, toda su zona, pero hoy esa policía local no da abasto con los problemas ciudadanos, por ejemplo picadas de motos, vandalismo, disturbios y otros conflictos cotidianos”, lamentó.

Por lo tanto, añadió, existe “un nuevo escenario de riesgo y así la necesidad urgente de medidas eficaces, a la par que en las ciudades”.

La vida en el campo uruguayo, antes sin sobresaltos más allá de lo productivo, enfrenta hoy una creciente vulnerabilidad y los habitantes rurales y familias que optan por residir permanentemente en zonas alejadas reclaman una respuesta clara en materia de seguridad, dijo.

16su02-2col-abigeato.webp Delito de abigeato.

Corrimiento de la delincuencia de ciudades al medio rural

Los integrantes de Abigeatos Uruguay entienden que se ha dado un corrimiento de la delincuencia desde las ciudades hacia el medio rural con abigeatos más frecuentes, pero también robos de residencias permanentes, lo que indica que el delincuente aprovecha la menor vigilancia en el interior del país.

“Productores de varios puntos del país manifiestan que no hay patrullaje rural como lo había antes… ni cámaras en el medio rural, ya que siempre son adjudicadas en ciudades y postergadas sin fecha en el medio rural”, expuso.

El contexto

Pereyra recordó que “recientemente se supo que el delito de abigeato creció, en los primeros nueve meses de 2025 aumentó un 14% respecto al mismo período del año anterior, pero tenemos la certeza de productores afectados que no radican la denuncia y por tanto que ese número es mucho mayor”.

Abigeatos Uruguay concurrió al Parlamento por inseguridad rural

Hace algunos días Abigeatos Uruguay se presentó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en la Cámara de Representantes, para exponer todo este escenario adverso.

“El objetivo era concientizar a los que deciden la asignación de recursos que los productores deben dedicarse a producir y es el Estado quién tiene la obligación de mantener el orden y patrullar a los que también aportan con obligaciones tributarias al fisco… pero parece que no es así y un partido de fútbol es doblemente más custodiado que todo el territorio nacional”, denunció.

Pereyra dijo que algunos legisladores hicieron uso de la palabra “en esos escasos 15 minutos que nos concedieron: Sergio Botana asintiendo nuestra disertación, Robert Silva hablando de que habían logrado mejor comunicación con antenas y fibra óptica, Javier Gandolfo manifestando que él conocía de lo que hablábamos… solo esas respuestas tuvimos, nos vinimos con las manos muy vacías por la falta de prioridad a la hora de hacer entender que somos un país agropecuario”.

El integrante de Abigeatos Uruguay consideró, también, en su diálogo con El Observador, que “históricamente cuando descendieron los delitos rurales fue claro el efecto del patrullaje activo y los controles, la presencia policial especializada, recorridos diarios y operativos de control coordinados en el interior demostraron claramente su eficacia para disminuir el abigeato y los robos”.

Proteger la producción y la seguridad de las familias

“La policía rural como fuerza especializada es más que importante para todo Uruguay, no solo protege la producción agropecuaria, sino también la seguridad de las familias que deciden vivir en el interior del país, su labor permite prevenir delitos, responder con rapidez ante emergencias y fortalecer la percepción de seguridad en zonas donde el patrullaje urbano no llega”, detalló.

Opinó, además, que la seguridad en el medio rural “no es un tema aislado, sino un asunto que requiere atención del sistema político, las decisiones del Estado, la asignación de recursos, la coordinación de fuerzas de seguridad y la implementación de tecnologías de vigilancia son fundamentales para proteger a los habitantes y a la producción”.

“Una política de seguridad rural eficaz fortalece la confianza de los ciudadanos en vivir y producir en el campo, contribuye al desarrollo del interior del país y asegura que la delincuencia no siga migrando desde las ciudades”, remarcó.

WhatsApp Image 2025-07-19 at 06.47.36 Ataque de perros sueltos a una majada.

"No es así que podemos crear riqueza"

Además de eso, “principalmente una política de Estado en materia de seguridad rural es indispensable a la hora de evitar la desmotivación y el desánimo que produce el encontrarse con los pedazos de una vaca qué solo le sacaron unos kilos de carne y todo se transforma en desperdicio, o que te faltan 15 corderos o que los perros te diezmaron la majada”.

“No es así que podemos crear riqueza. Así es como cada día perdemos identidad país. Así es como día a día vamos desangrando productores que se van para nunca volver. Así es como cada día tenemos menos escuelas rurales y más gente para atender en los pueblos”, concluyó.