PARAGUAY

Gianina García Troche ingresó a terapia intensiva tras reiteradas convulsiones en prisión: reforzaron la seguridad del hospital

En las primeras evaluaciones médicas, se descartó la posibilidad de que las convulsiones fueran producto de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico

2 de diciembre 2025 - 9:40hs
Gianina García Troche y Sebastián Marset

Gianina García Troche y Sebastián Marset

Gianina García Troche, pareja del narcotraficante Sebastián Marset, fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cue al Hospital Militar Central de Asunción tras sufrir repetidas convulsiones entre la tarde y noche del lunes. Por esta hora se encuentra internada en cuidados intensivos.

El director del centro médico, Darío Fretes, explicó al medio local ABC Color que García Troche llegó inconsciente al hospital, pero se encuentra ya "estable", respirando sin asistencia y sin "peligro de vida".

En las primeras evaluaciones médicas, se descartó la posibilidad de que las convulsiones fueran producto de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, a través de una tomografía de cráneo.

Sebastián Marset y Gianina García Troche en Dubai. (Archivo)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abccardinal/status/1995769121615515974?s=48&partner=&hide_thread=false

No obstante, la causa de los episodios sigue siendo incierta y García Troche será evaluada por neurólogos, quienes realizarán un electroencefalograma en las próximas horas para intentar identificar el origen de las convulsiones, informó el consignado medio.

García Troche presentaba además "pequeños hematomas", además de algunos "moretones viejos" en una de sus rodillas.

Tras su internación al centro médico, las autoridades paraguayas definieron reforzar su seguridad por el "perfil" de la mujer, quien está procesada en una causa de supuesto lavado de dinero en relación con Marset.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó al consignado medio que efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han sido desplegados para garantizar la seguridad de la paciente.

Gianina García Troche es acusada de constituir la sociedad anónima "Grupo San Jorge", con el nombre fantasía "Total Cars" en mayo de 2021, como una empresa de venta de autos de lujo que funcionaba como fachada para lavar el dinero que Marset obtenía del narcotráfico.

La pareja del narco uruguayo era la presidenta y tenía el 75% de la participación de empresa, que fue constituida con un capital de 1.000 millones de guaraníes (125.553 dólares a precio de mayo de 2024).

Gianina García Troche cárcel Sebastián Marset

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
