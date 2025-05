El surf uruguayo logró un histórico noveno puesto en el Mundial de longboard en El Salvador

En varones, Julián Schweizer e Ignacio Pignataro avanzaron hasta la tercera ronda. En repechaje, Pignataro cayó en cuarta ronda y Schweizer en la quinta.

Schweizer finalizó en la 19ª colocación mientras que Pignataro terminó 25º.

"Gracias a todos los que hacen posible que esté acá y a los que se hicieron sentir estos últimos días", expresó Beisso en sus redes sociales.

Machado comentó: "Se cierra mi primer Mundial longboard ISA. Siempre un orgullo representar al país, me voy demasiado feliz y agradecida con este resultado. Cuando decidí hace un año empezar con este baile de tablas largas no imaginé llegar a este punto, estar compitiendo con las mejores del mundo y aprendiendo de ellas desde tan cerca. Este campeonato me enseñó mucho, manejar la presión previa a competir, ponerme al límite en condiciones desafiantes que solo de pensarlo antes del evento me hacía cuestionarme si realmente estaba preparada, una tabla partida que tuve que reemplazar a mitad del camino y unos cuantos golpes. ‍Pero me llevo lo bueno, lo positivo, la actitud que me permitió disfrutar al máximo la experiencia, manejar los nervios y convertirlos en motivación, la linda conexión que comparto con El Sunzal, los consejos que llegaron, el apoyo de la gente en la playa y cada mensaje o llamada que recibí durante estos días".

Pignataro celebró el noveno puesto de Uruguay: "Es el mejor resultado de la historia de nuestro país como equipo. Tenemos la confianza de que este equipo aún tiene mucho mas para dar, paso a paso, creciendo cada año. Vamos por más, siempre".