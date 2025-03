Marcela Machado ganó su añorado campeonato nacional de surf: "La vida del competidor a veces no es fácil como muestran las redes"

Sin embargo, el título de campeón ya estaba definido desde el 14 de febrero cuando Sebsatián "Patán" Olarte gritó campeón nacional por sexta vez al ganar la etapa Toyota Full Moon Festival en El Emir, Punta del Este.

Morosini le ganó a Marcela Machado, a Martina Lorenti ya Sofía Alfonso.

20250316 Delfina Morosini, Marcela Machado, Martina Lorenti y Sofía Alfonso Circuito Nacional 2024-2025 surf surfing podio última etapa. Foto: @duke_surf Delfina Morosini, Marcela Machado, Martina Lorenti y Sofía Alfonso Foto: @duke_surf

Machado, nacida en Maldonado y que a los seis años se radicó en Islas Canarias, logró un primer puesto y tres segundos lugares en la temporada.

"Demasiado feliz de conseguir el objetivo que vine a buscar el año pasado y este a Uruguay. Voy a compartir algo un poco más personal ya que este evento se sintió diferente. Lo más lindo fue salir del agua y darle un abrazo a mamá; poder compartir este momento con mi familia y amigos en la playa fue increíble", expresó la surfista en sus redes sociales.

"Llegué en diciembre con ganas de competir y pasaron cosas. La vida del competidor a veces no es fácil como muestran las redes. Competí dos eventos lesionada. Sigo trabajando para poder estar al 100% lo antes posible, física y mentalmente", comentó, destacando el trabajo que hizo en su recuperación el fisioterapeuta Alejandro Rodríguez.

"No pude ganar las últimas pruebas, pero sumando en el ranking las cinco fechas de estos dos años, conseguí quedarme con el primer puesto. Esta temporada en el paisito va llegando a su fin, estoy feliz de estar acá y cada vez me gusta más pasar tiempo en casa y me cuesta más irme", reveló.

"Seguimos siempre aprendiendo y creciendo haciendo lo que más amo, surfear", concluyó.