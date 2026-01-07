La Copa Río de la Plata de surf ya tiene confirmados más de 70 inscriptos de 12 países, con campeones mundiales, panamericanos y latinoamericanos

A una semana para su comienzo, la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster, tiene confirmados más de 70 surfers de 12 países, entre los que hay varios campeones mundiales, panamericanos y latinoamericanos.

En la cuenta regresiva para la realización del torneo, que este año será la etapa 1 del Tour ALAS y que tendrá lugar en Montoya entre el 14 y el 18 de enero , ya hay más de 70 inscriptos en las seis categorías en disputa que tendrá el evento: Open, Sub 18 y Longboard hombres y damas.

Dominic Barona de Ecuador Dominic Barona de Ecuador

También vicecampeones mundiales como la ecuatoriana Dominic Barona y el brasileño Carlos Bahia, campeones panamericanos como el también ecuatoriano Alex Suárez y campeones ALAS como el uruguayo Luisma Iturria, la peruana Brianna Barthelmess y el también local Julián Schweizer, entre otros.

Los destaques uruguayos presentes

Entre los uruguayos la presencia es fuerte. Iturria ganó este tour en más de una ocasión y es el campeón defensor pues ganó la edición 2012, que fue la última del evento en el país.

URU_ath_Julian_Schweizer_ath_ph_Pablo_Jimenez_ph Julián Schweizer

Luego, Schweizer ha ganado este tour en más de una ocasión y talentos como Martín Ottado, Sebastián Olarte o Tomás Casafont pueden dar la sorpresa pues son grandes conocedores de las olas de Montoya.

Todos los inscriptos hasta el 7 de enero:

SUB 18 HOMBRES

1 Adrián De Osma (ARG)

2 Juan García-Mata (ARG)

3 Tomas Casafont (URU)

4 Bastian Arévalo (PER)

5 Kai Daleo (ARG)

6 Florian Olivieri (ARG)

7 Franco Pienica (URU)

8 Facundo Ruggiero (ARG)

9 Baltasar Eiris Silveira Zorzi (URU)

10 Lucas Raineri (URU)

11 Roberto Camblor Moll (URU)

SUB 18 MUJERES

1 Brianna Barthelmess (PER)

2 Urpi Torres (PER)

3 Katya Wirsch (ARG)

4 Victoria Muñoz Larreta (ARG)

5 Emma De Castro Ramagli (URU)

6 Lua Daleo (ARG)

7 Florence Romei-Bown (GBR)

8 Sofia Lauro (URU)

9 Jacinta Silvariño (URU)

LONGBOARD DAMAS

1 Marcela Machado (URU)

2 Inés Beisso (URU)

LONGBOARD HOMBRES

1 Gino Pérez (PER)

2 Julián Schweizer (URU)

3 Carlos Bahia (BRA)

4 Johel Rivera Alfaro (CRC)

5 Gonzalo Tato Eiris Bruquetas (URU)

6 Maximiliano Cristian Gómez Camejo (URU)

7 Baltasar Eiris Silveira Zorzi (URU)

OPEN DAMAS

1 Dominic Barona (ECU)

2 Marcela Machado (URU)

3 Maya Larripa (MEX)

4 Havanna Cabrero Carrion (PUR)

5 Tiziana Billy Prem (GUA)

6 Genesis Borja García (ECU)

7 Leia Phillips (CHI)

8 Brianna Barthelmess (PER)

9 Urpi Torres (PER)

10 Katya Wirsch (ARG)

11 Victoria Muñoz Larreta (ARG)

12 Tiara Van Der Huls (NED)

13 Catalina Mercere (ARG)

OPEN HOMBRES

1 Luis María Iturria (URU)

2 Yrvin Ravi Santos (BRA)

3 Yuri Schoenau (BRA)

4 Alex Suarez (ECU)

5 Roberto Araki (CHI)

6 Sebastián Olarte (URU)

7 Ignacio Ruggiero (ARG)

8 Lucas Pérez Del Solar Soto (PER)

9 Martin Ottado (URU)

10 José Ignacio Gundesen (ARG)

11 Francisco Cosoleto (ARG)

12 Adrian De Osma (PER)

13 Maximiliano Sáenz Valiente (ECU)

14 Juan García-Mata (ARG)

15 Tomas Casafont (URU)

16 Bastian Arévalo (PER)

17 Joaquín Muñoz Larreta (ARG)

18 Agustín Zanotta (URU)

19 Tomás Goransky (ARG)

20 Florian Olivieri (URU)

21 Caetano Meirelles Vargas (BRA)

22 Francisco Luis Elías Núñez (URU)

23 Santiago González (URU)

24 Facundo Ruggiero (ARG)

25 Lucas Raineri (URU)

26 Luan Wood (BRA)

27 Roberto Camblor Moll (URU)