La Copa Río de la Plata de surf ya tiene confirmados más de 70 inscriptos de 12 países, con campeones mundiales, panamericanos y latinoamericanos
El torneo, que tendrá lugar en Montoya entre el 14 y el 18 de enero, este año será la primera fecha de Tour ALAS
7 de enero 2026 - 12:53hs
Copa Río de la Plata
Dominic Barona de Ecuador
Alex Suárez de Ecuador
Julián Schweizer
A una semana para su comienzo, la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster, tiene confirmados más de 70 surfers de 12 países, entre los que hay varios campeones mundiales, panamericanos y latinoamericanos.
En la cuenta regresiva para la realización del torneo, que este año será la etapa 1 del Tour ALAS y que tendrá lugar en Montoya entre el 14 y el 18 de enero, ya hay más de 70 inscriptos en las seis categorías en disputa que tendrá el evento: Open, Sub 18 y Longboard hombres y damas.
Los países ya confirmados son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay.
El listado incluye ex campeones mundiales como el brasileño Luan Wood y el argentino Nacho Gundensen.
También vicecampeones mundiales como la ecuatoriana Dominic Barona y el brasileño Carlos Bahia, campeones panamericanos como el también ecuatoriano Alex Suárez y campeones ALAS como el uruguayo Luisma Iturria, la peruana Brianna Barthelmess y el también local Julián Schweizer, entre otros.
Los destaques uruguayos presentes
Entre los uruguayos la presencia es fuerte. Iturria ganó este tour en más de una ocasión y es el campeón defensor pues ganó la edición 2012, que fue la última del evento en el país.
Luego, Schweizer ha ganado este tour en más de una ocasión y talentos como Martín Ottado, Sebastián Olarte o Tomás Casafont pueden dar la sorpresa pues son grandes conocedores de las olas de Montoya.