El Observador / Polideportivo / VERANO 2026

Así será la agenda del surf en el verano 2026; mirá las fechas confirmadas y los torneos nacionales e internacionales que habrán en Uruguay

Las primeras fechas ya están confirmadas y se ajusta los últimos detalles para los eventos de febrero y marzo

18 de diciembre 2025 - 11:33hs
Copa Río de la Plata de Surf

Surf en La Paloma
Jornada Pequeños Surfistas, Grandes Campeones de la USU
Los pequeños surfistas disfrutaron en La Olla
Copa Río de la Plata de surf
Copa Río de la Plata de Surf

Fotografía del 4 de enero de 2025, de hombre surfeando en la playa El Emir, en Punta del Este.

EFE/ Sofía Torres
La surfista uruguaya Sofía Alfonso tras ganar en Montoya

Festejo argentino en la Copa Río de la Plata de surf

El surf volverá a ser protagonista de la actividad deportiva del verano 2026 en las costas de Uruguay, con el Circuito Nacional y con el gran regreso del ALAS Global Tour luego de 13 años.

La Unión de Surf del Uruguay (USU) ya tiene las primeras fechas confirmadas y ajusta los últimos detalles para sus eventos de febrero y marzo

El surf va al agua en enero

La primera actividad será en el comienzo de enero con el torneo Medialunas Calentitas, previsto en un período de espera, para cuando lleguen las mejoras olas, del 3 al 13 de enero.

Copa Río de la Plata de Surf

Dicho evento se llevará a cabo en Playa La Posta del Cangrejo y será la primera fecha del Circuito Nacional de Surf de la USU en las categorías Open y Open Damas.

Copa Río de la Plata con nivel internacional

La segunda fecha será la Copa Río de la Plata, cuya tercera edición se realizará en la playa Montoya entre el 14 y el 18 de enero.

Como informó Referí, el destacado certamen este año cambia de formato, dejando de ser un clásico entre surfistas de Uruguay y Argentina, para ser fecha del ALAS Global Tour, lo que le dará un mayor nivel internacional con unos 150 deportistas de 15 países.

Además, el certamen tendrá dentro del mismo la segunda fecha del Circuito Nacional en ambas categorías.

Febrero y marzo con el cierre del circuito

La tercera fecha del Circuito Nacional está prevista para el mes de febrero, con fecha y ubicación a confirmar, a la espera de cerrar el sponsor principal.

Mientras que la última fecha, la cuarta, será la Copa La Isla Surf Shop, a disputarse durante el mes de marzo, también con días y playa a confirmar.

