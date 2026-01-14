Excelente comienzo de Uruguay en la Copa Río de la Plata de surf con triunfos de Julián Schweizer e Inés Beisso en longboard; mirá los resultados
“Con Ine volvimos a demostrar que Uruguay es longboard, que en longboard es super fuerte", dijo Julián Schweizer
14 de enero 2026 - 12:17hs
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
La Copa Río de la Plata de surf comenzó muy bien para Uruguay con triunfos de Julián Schweizer e Inés Beisso en longboard, la disciplina que abrió la competencia internacional este miércoles por la mañana en las olas de Montoya.
Schweizer y Beisso reinaron en la longboard hombres y damas, primeras categorías que se disputaron en la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster.
Fue una mañana de intensa actividad en la longboard que disputó todo el campeonato este martes porque los competidores viajan próximamente a Filipinas a competir en un importante evento internacional.
Schweizer entró al agua tres veces y ganó en las tres ocasiones. En la gran final ante el campeón argentino Surfiel Gil (segundo), el ex vicecampeón mundial, el brasileño Carlos Bahía (tercero) y el destacado longboarder peruano, Gino Pérez (cuarto).
“Con Ine volvimos a demostrar que Uruguay es longboard, que en longboard es super fuerte. Hoy es un día en el que las condiciones están por debajo del promedio en nuestro país e igual uno puede surfear y divertirse y creo que es uno de los motivos por el cual el longboard está creciendo tanto”, declaró Schweizer.
En tanto, Inés Beisso que le ganó en la gran final a Vera Jarisz de Argentina, a Marcela Machado de Uruguay (tercera) y a Amparo Errecalde de Argentina (cuarta), declaró: “Estoy super feliz de tener el ALAS acá en casa y también de que tanto en damas como en varones el título se haya quedado acá en casa”, declaró Inés Beisso.
El evento continúa este miércoles con la realización completa de la segunda fecha del Circuito Nacional de la USU y este jueves con más series del ALAS que tiene tres días por delante y cuatro campeones más por determinar: Open hombres y damas y Sub 18 hombres y damas.
Resultados completos de la etapa de este miércoles: