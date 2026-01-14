Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / SURF

Excelente comienzo de Uruguay en la Copa Río de la Plata de surf con triunfos de Julián Schweizer e Inés Beisso en longboard; mirá los resultados

“Con Ine volvimos a demostrar que Uruguay es longboard, que en longboard es super fuerte", dijo Julián Schweizer

14 de enero 2026 - 12:17hs
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

La Copa Río de la Plata de surf comenzó muy bien para Uruguay con triunfos de Julián Schweizer e Inés Beisso en longboard, la disciplina que abrió la competencia internacional este miércoles por la mañana en las olas de Montoya.

Schweizer y Beisso reinaron en la longboard hombres y damas, primeras categorías que se disputaron en la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster.

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026
Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Fue una mañana de intensa actividad en la longboard que disputó todo el campeonato este martes porque los competidores viajan próximamente a Filipinas a competir en un importante evento internacional.

Schweizer entró al agua tres veces y ganó en las tres ocasiones. En la gran final ante el campeón argentino Surfiel Gil (segundo), el ex vicecampeón mundial, el brasileño Carlos Bahía (tercero) y el destacado longboarder peruano, Gino Pérez (cuarto).

Santiago Medeiro y Tiara Van der Huls festejaron en la primera fecha del Circuito USU
SURF

El uruguayo Santiago Medeiro y la top 50 mundial neerlandesa Tiara Van der Huls ganaron la primera fecha del Circuito Nacional de surf

Lanzamiento de la Copa Río de la Plata 2026 de surf 
SURF

La Copa Río de la Plata de surf comenzó en Montoya tras su lanzamiento oficial; mirá los detalles del torneo que forma parta del ALAS Global Tour

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026
Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

“Con Ine volvimos a demostrar que Uruguay es longboard, que en longboard es super fuerte. Hoy es un día en el que las condiciones están por debajo del promedio en nuestro país e igual uno puede surfear y divertirse y creo que es uno de los motivos por el cual el longboard está creciendo tanto”, declaró Schweizer.

En tanto, Inés Beisso que le ganó en la gran final a Vera Jarisz de Argentina, a Marcela Machado de Uruguay (tercera) y a Amparo Errecalde de Argentina (cuarta), declaró: “Estoy super feliz de tener el ALAS acá en casa y también de que tanto en damas como en varones el título se haya quedado acá en casa”, declaró Inés Beisso.

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

El evento continúa este miércoles con la realización completa de la segunda fecha del Circuito Nacional de la USU y este jueves con más series del ALAS que tiene tres días por delante y cuatro campeones más por determinar: Open hombres y damas y Sub 18 hombres y damas.

Resultados completos de la etapa de este miércoles:

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026
Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

Julián Schweizer en la Copa Río de la Plata 2026

LONGBOARD HOMBRES

1º: Julián Schweizer (URU) – 13,90 puntos

2º: Surfiel Gil (ARG) – 13,67 puntos

3º: Carlos Bahía (BRA) – 13,2 puntos

4º: Gino Pérez (PER) – 8,94 puntos

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026

LONGBOARD DAMAS

1ª: Inés Beisso (URU) – 7,74 puntos

2ª: Vera Jarisz (ARG) – 6,77 puntos

3ª: Marcela Machado (URU) 6,27 puntos

4ª: Amparo Errecalde (ARG) 3,96 puntos

Temas:

Copa Río de la Plata Julián Schweizer surf surf uruguayo Verano 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos