Julián Schweizer: las vacaciones del surfista uruguayo bicampeón latinoamericano, el anuncio olímpico que lo ilusiona, la piscina de olas que se viene y su lucha por el cuidado de los océanos

Sí, la verdad que fue un año súper positivo en general. Creo que el cierre fue la frutilla de la torta de un año largo, competitivo e intenso. Poder haberme quedado con la medalla de plata en los Panamericanos en octubre, siendo mi sexta medalla panamericana, fue muy lindo. Y obviamente haberme consagrado bicampeón latinoamericano en El Salvador, en la última etapa, porque fueron siete etapas en el transcurso del año, fue cerrar el año con broche de oro. Es algo por lo que vengo trabajando hace mucho tiempo con todo mi equipo, mis patrocinadores, mi familia y mis amigos que me apoyan. Creo que el balance del año es súper positivo y lo que me deja más contento es que estoy más motivado y con más ganas de encarar el año que viene , que seguramente sea más movido que este.

Y también se destacó en California con un tercer puesto. ¿Ese fue otro buen momento?

Sí, estuve en noviembre, en un mes que tuve cuatro campeonatos: Panamá, California, Guatemala y El Salvador. En California fue una etapa del tour mundial de la WSL (World Surf League). Y me logré ubicar en la tercera colocación contra los mejores exponentes de Norteamérica, que es algo muy importante. La final fue muy pareja. Me hubiese gustado quedarme con el campeonato, pero los dos competidores que quedaron por encima mío están en el tour mundial, son muy buenos. El balance positivo de ese campeonato fue que logré avanzar muchas rondas contra competidores de altísimo nivel. Hoy en día a Estados Unidos y Australia son las dos potencias de longboard a nivel mundial y haber quedado tercero en ese evento fue un súper logro que ayudó a impulsar más mi fin de año. De los últimos cuatro o cinco campeonatos internacionales que corrí, estuve en las finales de todos, ganando uno y el resto ubicándome tercero o segundo, pero siendo competitivo hasta la última serie.

Julián Schweizer y el trofeo de ALAS

¿Y para 2025 cómo visualiza la temporada? ¿Cuándo van a ser sus picos de forma?

Ahora estoy con dos semanitas de vacaciones de Navidad y fin de año, que son necesarias para hacer actividades distintas a las de todo el año, y después planificar con el equipo de trabajo cuáles son los dos o tres momentos que tenemos que estar más finos, para así planificar la parte técnica y la parte física de la mano con la parte psicológica. En mi equipo estoy trabajando con Sergio Magnani, con Gabriel Gutiérrez y con Francisco Pérez del Castillo en la parte técnica. Y va a depender un poco de las fechas que se vayan confirmando a lo largo del año. Seguramente haya un mundial de la ISA, que es la International Surfing Association, que es la rectora del surfing olímpico, en la primera mitad del año. También en la primera mitad del año seguramente hayan varias etapas de la WSL. Y la segunda parte del año casi seguro que va a terminar con las etapas más importantes del circuito latinoamericano (ALAS) y voy a intentar pelear una vez más por el tricampeonato latinoamericano.

El anuncio olímpico que espera en 2025

Creo que algo muy importante para el surf en general y para mi categoría en particular, el año que viene, va a ser que, a principios de año, en teoría, se anuncia si el longboard va a ser incluido para (los Juegos Olímpicos) Los Ángeles 2028 como una disciplina nueva dentro de un deporte. Y en el caso de que eso suceda creo que va a ser un impulso muy importante para todo el deporte y va a cambiar también los picos de mi carrera deportiva de los próximos tres años, no tanto del próximo año competitivo, sino de cuáles van a ser los tres o cuatro momentos esenciales para buscar esa clasificación a Los Ángeles. En el caso de que suceda, el longboard uruguayo en general está muy bien parado y creo que tenemos grandes chances de tener representantes uruguayos en la categoría.

Julián Schweizer con la bandera uruguaya en lo alto

¿Cómo es su equipo de trabajo?

Mi equipo multidisciplinario es el mismo con el que vengo trabajando hace varios años. Mi preparador físico es Sergio Magnani, hace ya como 10 o 11 años que venimos trabajando juntos. Mi entrenador técnico es Francisco Pérez del Castillo y mi psicólogo, con el que también vengo trabajando hace varios años, desde antes de Lima 2019, es Gabriel Gutiérrez. Ellos tres son como los pilares fundamentales. Después tengo la parte médica involucrada, pero por suerte se ha tenido que involucrar poco, sólo para prevención de lesiones y nada demasiado grave, que ahí está la parte del gimnasio de Nico Laprida, acá en Maldonado, con los kinesiólogos de él y su equipo médico.

¿Cómo son los viajes? ¿Va solo, como planifica los traslados?

El ideal siempre es viajar con por lo menos una o dos personas de tu equipo de trabajo, algo que hoy en día es impensado para nosotros. Pero mi equipo casi siempre está presente a través del celular, desde los momentos previos a la competencia a la planificación. Lo loco también es que uno en un deporte individual como el surf, uno no termina un viaje de competencia cuando ya tienes que estar planificando el otro, y eso también hace que el año sea bastante cuesta arriba, cuando a veces uno piensa que uno está de viaje de un lugar para el otro, visitando muchas veces, porque la mayoría son lugares súper lindos, súper bonitos. Sí, es muy lindo, pero también es súper cansador porque uno no termina de estar en un lugar cuando ya tiene que estar viajando al otro y estar planificando a qué aeropuerto llega, cómo se va al aeropuerto, en qué playas que compite, dónde te vas a quedar, dónde vas a comer, cuáles son los horarios que vas a competir. Y eso hoy en día en el mundo del surf lo organizamos todos los mismos surfistas a nivel del surf uruguayo. La logística, que es una parte súper pesada que muchas veces se pasa por alto.

Julián Schweizer con la tabla de longboard

Y debe ser lo que capaz que hasta más desgaste hace, ¿no? Físicamente, los viajes, los traslados…

Sí. Por suerte a medida que uno va viajando, empieza a conocer un poco más los lugares a donde va y qué cosas son las que te funcionaron y cuáles las que no. Que los viajes sean lo más corto posible, lo más cómodo posible, ir a los lugares a quedarte, en los lugares cerca de las competencias, lugares que estén, o sea, que uno pueda descansar, que uno se pueda recuperar bien, es fundamental. Y hoy en día empieza a ser con mayor naturalidad y empieza a ser un poco más fácil por todo lo que me costó en los años previos.

¿Y las tablas las tiene que llevar a todos lados? ¿Cuántas lleva?

Las tablas las tengo que llevar a todos lados, normalmente viajo con entre dos y cinco tablas, depende el campeonato, de la ola, porque el surf es un deporte que dependemos 100% del medio, o sea, del océano, y depende de a qué ola, a qué canchas que vamos a competir, la tabla que se adapta mejor para esa ola. Uno tiene que estar preparado para distintos tipos de condiciones, porque hasta una misma ola puede cambiar en el transcurso del día, ni siquiera de un día para el otro, sino que de la tarde a la mañana por un tema de marea, por un tema de viento, puede cambiar radicalmente. Hay que estar listo para esos cambios y ahí es donde empiezan a jugar qué tipo de tabla usar, además de tener tablas de backup, de apoyo en el caso de que se rompa alguna.

Cuando viajo, viajo normalmente con una valija grande donde tengo todos los petates desde un foam roll hasta el equipamiento que voy a usar para entrenar fuera del agua. Después tengo mis tablas que miden 2,75 metros como mínimo, o sea, con un board wax que miden 2,80 de largo y pesan alrededor de 40 kilos. Y así es como me muevo para todos lados. Y eso complica bastante la logística a la hora de llegar a los lugares, porque no es que me pueda tomar un bus en cualquier lugar, sino que tengo que tener alguien que me espere, que me ayude con las tablas, a cargarlas en un auto. Sobre todo cuando uno viaja a aeropuertos grandes, es medio una locura.

Julián Schweizer y uno de sus festejos en 2024

¿Y con las aerolíneas cómo hace para llevar todo ese equipaje?

La lucha con las aerolíneas es diaria. Igual, uno ya empieza a conocer cuáles son las que permiten viajar con cierto equipaje deportivo, cuáles son los costos de cada equipaje, porque obviamente tiene un costo extra cada tramo que uno hace con las tablas. Y hay aerolíneas que no puedo viajar porque no pueden ir mis tablas, entonces uno alrededor del mundo tiene mapeadas ciertas aerolíneas que por suerte te dejan viajar con las tablas.

Me hablaba de su trabajo con su psicólogo, ¿cuál es la presión que tiene en el surf?

Creo que el surf a nivel psicológico tiene varios aspectos parecidos al tenis, lo comparo con deportes que capaz que sea un poco más fácil de imaginar para el resto de las personas, en donde uno está solo. En el caso del surf, en vez de competir contra otra persona, estás compitiendo contra vos mismo, que creo que eso es un poco distinto, porque estás contra vos mismo, si bien estás en una serie contra otras personas, y el océano, que es el que te va a brindar ciertas oportunidades en las cuales vos tenés que aprovechar y poner una performance a raíz de lo que te brinda la naturaleza en ese momento. Y es bastante difícil estar tranquilo con tus propios demonios, por decirlo de alguna forma. Y poder manejar las presiones. Además, hoy en día en el mundo del surf la información te la van dando no al instante, pero vos en la serie ya sabes si venís primero, si la venís ganando, si venís segundo, si podés avanzar, cuánto necesitas para ir al primer lugar, cuánto necesitas para ir al segundo lugar. Y el poder estar tranquilo es fundamental.

Julián Schweizer en longboard

Además, el surf es un deporte donde el nivel de activación, creo que todos los deportes tienen como niveles de activación distintos, el del surf es un nivel relativamente bajo, no tan bajo como el tiro al blanco, por ejemplo, pero uno tiene que tener la calma para poder aprovechar las oportunidades que se le dan en la serie, que son las olas. Y si uno tiene un nivel de activación un poco más alto muchas veces termina performando mal porque es como entrar a hacer tiro al blanco y te empieza a temblar el pulso porque estás como sobre exaltado. Entonces, tenés que empezar a nivelar tu propia activación para estar en el lugar óptimo de cada uno, que en cada surfista es distinto. Y también es importante, en mi opinión, en la parte personal, porque uno es un deportista que está dentro del agua solo para ir pasando series, pero también tiene una vida atrás que la lleva consigo al agua. Si bien es muy difícil dejarla, lo ideal es dejar tu vida fuera de la competencia afuera. Uno lleva todo el tiempo todo lo que le va sucediendo en su vida personal, sean cosas buenas o sean cosas malas, entonces creo que es fundamental tener a alguien, un experto con quien compartirlo.

En su entrenamiento, hace una gimnasia específica para surf. ¿Ha sumado alguna otra modalidad a su entrenamiento o algún cuidado en la alimentación?

En cuanto al entrenamiento sigo manteniéndome, sobre todo en los últimos tres años, con el mismo formato. Soy instructor de U Natural que es una gimnasia brasileña que practican muchos surfistas y que es complementaria, es una de las patas de la preparación física. La pata fundamental que estamos trabajando hace varios años es el uso de la fuerza efectiva. Como cualquier otro deporte, uno tiene que ser explosivo y tener la fuerza necesaria para que tu performance mejore, entonces entreno la parte física, depende la semana que esté el año y el momento que esté la pretemporada, es fuerza del gimnasio combinado con ejercicios de coordinación y movilidad que me lo da el U Natural.

¿Estuvo entrenando a compañeros uruguayos en longboard? ¿Le ha dado indicaciones a Marcela Machado que se está sumando a esa disciplina?

No soy el coach de Marce, sino que soy un compañero y Marce empezó a competir muy bien en el longboard y a tener buenos resultados. Y muchas veces termina compitiendo con mi equipamiento, con mis tablas. Y como viajamos casi siempre juntos le termino dando mi opinión sobre las condiciones que hay, sobre cómo pueden mejorar y estamos trabajando juntos en eso. Y la verdad que me alegra un montón que le vaya funcionando y que se sienta cómoda también con eso.

Julián Schweizer con la bandera uruguaya en lo alto

También estoy dando desde hace como 3 o 4 años junto a mi preparador físico, retiros, que se llaman retiros integrales de surf, pero para personas amateurs. Hasta ahora han sido siempre en Uruguay, damos dos o tres por año en La Paloma, y consta de un fin de semana, donde van los participantes, y filmamos, analizamos, y les mostramos un poco de lo que es el mundo del surf profesional, pero llevado a un nivel recreacional para que todo el mundo pase bien, pueda ir mejorando, y además, eso va a ser que también se diviertan más adentro del agua.

¿Cómo ve a Uruguay a nivel internacional en surf y en longboard?

Creo que Uruguay en la disciplina longboard está fuerte, es una de las disciplinas en la que somos uno de los países más fuertes de la región. Eso es importante porque estamos en una región súper competitiva, donde tenemos a Brasil, a Perú, que son grandes potencias del deporte. Creo que en nuestra categoría, en el longboard en particular, no me da miedo decir que somos la tercera potencia dentro de la región y es algo que es muy importante. Y en surf en general estamos bien, siento que Uruguay es un país que viene creciendo junto con el deporte a nivel internacional, si bien todavía hay muchas cosas para mejorar y para crecer, creo que se viene haciendo un buen trabajo desde la federación, los deportistas, para que esto siga creciendo. También está bueno que haya mucha cancha para seguir creciendo, que vayamos mejorando poco a poco como deporte en general en todos los puntos. Me tiene bastante ilusionado lo que puede pasar en los próximos años con respecto al longboard olímpico y también con respecto a nivel nacional, lo que puede ir pasando con la Unión de Surf Uruguay (USU).

¿Y qué hace un surfista cuando está de vacaciones? Porque uno se imagina vacaciones, mucha gente se va a las playa, ¿el surfista de vacaciones quiere ir a la playa o no quiere saber nada con el mar?

Ahora corto la entrevista y me voy a surfear porque es prácticamente lo que hago todos los días, pero con un enfoque distinto, a disfrutar con una amiga un una olita chiquita. Pero también este año en mi tiempo libre empecé a jugar al golf, que es un deporte que me atrapó y lo tengo como hobby. Y también es bastante desafiante en la parte mental y eso me gusta, así que voy a aprovechar capaz que esta semana a meterle un poco que durante el año me es prácticamente imposible.

¿Y con la comida? ¿Tiene algún permitido en estos días, por así decirlo?

En estas dos semanas sí, pero de por sí soy alguien que me cuido, como relativamente sano, porque si no, no me siento muy bien. Y me gusta sentirme bien.

Julián Schweizer y uno de sus festejos en 2024

¿Cómo vio los avances de la piscina de olas artificiales que se instalará en Uruguay (en un barrio privado ubicado en Maldonado, entre Manantiales y José Ignacio)? ¿Cómo puede influir en el surf uruguayo?

La verdad que sabía que se venía la piscina desde hace un tiempo. Y ahora de forma oficial. Poder tener una piscina de olas en Uruguay es algo increíble, creo que toda la comunidad surfista está súper contenta con la noticia y creo que para el deporte competitivo va a hacer que Uruguay empiece a crecer todavía más rápido y a pasos agigantados. Eso también es una de las cosas que me tiene ilusionado al futuro. Porque si bien Uruguay tiene olas, tenemos océanos y hay buenas olas, no todos los días, o olas buenas que te permitan seguir mejorando todos los días. Y tener la chance de un parque de entrenamiento para perfeccionar técnica y seguir mejorando creo que va a ser increíble. Más que para mí, que yo soy un surfista que ya me desarrollé técnicamente, igual tengo mucho para pulir ¿no? y la piscina me va a ayudar muchísimo, creo que a los que va a ayudar más son a las categorías junior, de los 10 a los 15 años, ellos van a ser los más beneficiados de que en Uruguay haya una piscina. Y eso se ve reflejado, o sea, no es que es mi opinión y que lo estoy inventando, sino que se ve reflejado en los países que han tenido piscinas. Un caso increíble es Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra tiene peores condiciones naturales que nosotros, más frío, hay peores olas, pero ya desde hace varios años tienen dos o tres piscinas en su país y eso hizo que sus juniors hoy en día se estén metiendo en las finales de los mundiales, estén peleando por títulos mundiales, y eso va a ser también que dentro de cinco años esos juniors estén peleando por títulos mundiales open. Creo que el mundo de las piscinas a nivel mundial va a abrir olas y campos de práctica en todas partes del mundo y va a hacer que el deporte sea un poco más universal y no dependa de una costa.

Por el bien del deporte uruguayo, mi opinión es que ojalá salga todo bien y se pueda usar lo antes posible. Para mí era impensable hace 3 o 4 años que me digan que había una piscina en Uruguay. Es más, creo que los primeras encuestas de la piscina están de hace como 3 o 4 años y lo veía como algo súper lejano y que hoy en día sea una realidad. Yo todavía, como deportista y parte de la Unión de Surf del Uruguay, no caigo mucho en lo que significa. Creo que va a shockear un poco más, en un buen sentido, cuando estemos viendo la ola romper en la piscina de verdad.

El mensaje de Julián Schweizer de protección a los océanos:

"Me gustaría concientizar un poco a las personas sobre el cuidado de los océanos. Uno que está en continuo... Que es mi medio, el medio que me dio todo, que me dio hoy en día mi carrera deportiva y también todo mi desarrollo personal en el deporte, que se practica en el océano, y es increíble como día a día está siendo cada vez más contaminado. Pero sin irnos al sureste asiático, donde siempre se ven los videos de que hay un mar de plástico entre los océanos, uno lo ve cuando baja la playa acá, en Uruguay, en la costa de Rocha, de Maldonado, de Canelones, Montevideo, San José, Colonia, en toda la costa uruguaya. Para que cada vez que bajen a las playas, suban, recojan su basura, sus residuos, y que además si llegan a encontrar residuos en las playas o adentro del océano, que también nos ayuden a todos y los junten y los tiren en los lugares, en las basuras donde se tienen que tirar, así podamos tener también todos, por lo menos un entorno cercano mejor. Creo que es fundamental para que todos podamos disfrutar de las playas acá y también que día a día como el surfing va mejorando, también vaya mejorando el entorno para que todos podamos disfrutar de un océano limpio".