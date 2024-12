El rey de la tabla larga: Julián Schweizer se proclamó bicampeón del Circuito Latinoamericano de surf

HOCKEY SOBRE CÉSPED Old Christians se metió en la final de los playoffs del Uruguayo de hockey, eliminó a Carrasco Polo y va por el clásico ante Old Girls

"Estoy super feliz de consagrarme como campeón del tour este 2024. Con esto cierro con broche de oro mi año competitivo internacional. Fue largo, con muchos viajes, momentos no tan buenos, otros increíbles y sobre todo lleno de aprendizajes", expresó en sus redes sociales.

Además de su enorme actuación en el ALAS Pro Tour, Schweizer también fue medalla de bronce este año en el LQS (Longboard Qualification Series) disputado en Pismo Beach, en las desafiantes olas de California.

Segundo puesto para Marcela Machado

Por su parte, Marcela Machado también dejó una huella importante en el ALAS 2024. A pesar de enfrentar una intoxicación alimenticia antes de la última etapa, la surfista uruguaya logró un 17º puesto en Open y un noveno en Longboard en El Sunzal.

Machado terminó segunda en el ranking final de longboard y cuarta en open, destacándose por su consistencia y esfuerzo a lo largo del tour.

Etapa Playa (país) Resultado Open Resultado Longboard 1ª Punta Rocas (Perú) 13ª No participó 2ª Azuchillo (Nicaragua) Bronce Plata 3ª Punta Rocas (Perú) 9ª Bronce 4ª Jobos (Puerto Rico) 7ª 4ª 5ª Venao (Panamá) Plata Oro 6ª El Paredón (Guatemala) 13ª Bronce 7!ª El Sunzal (El Salvador) 17ª 9ª

"Llegué a las fechas finales liderando el ranking motivada, me hubiera gustado luchar el título y competir al 100%, pero me enfermé de un virus que me siguió durante los dos últimos eventos y no pude surfear como me hubiera gustado. Pero por algo pasan las cosas y hoy solo estoy feliz de ver a mi hermana Mimi Barona quedar campeona", escribió Machado en sus redes sociales.

"El año pasado conseguí meterme por primera vez en una final e incluso más tarde ganar mi primer ALAS, este año dentro de los objetivos que tenía conseguí cumplir varios, como tomar buenas decisiones compitiendo, arriesgar más en mi surfing, manejar mejor los nervios y llegar más veces al día final. Aunque otros quedan anotados para el próximo año", agregó la surfer que agradeció a Schweizer por introducirla al longboard.