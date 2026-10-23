Albion anunció la construcción de su estadio, una obra "para ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos"; mirá las imágenes

Albion FC anunció este viernes la construcción de su nuevo estadio , que se desarrollará en su Ciudad Deportiva y cuya obra comenzará en el mes de enero, con una duración estimada de seis meses.

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Será un escenario que tendrá capacidad para 2.700 espectadores en el predio del club, sobre Camino Dr. Laudelino Vázquez 3221, próximo a la intersección de las rutas 8 y 102 , en Montevideo.

La construcción se desarrollará en torno a la cancha de césped sintético donde actualmente compiten las categorías formativas del equipo “pionero”.

Albion anunció la construcción de su estadio

“Estamos muy contentos de anunciar la construcción de nuestro nuevo estadio, un proyecto que nos permitirá contar con un espacio propio, pensado especialmente para encontrarnos, compartir y disfrutar en familia” , destacaron desde Albion.

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Albion anunció la construcción de su estadio

Entre los detalles que contempla la obra se incluyen tribunas, vestuarios y un sistema de iluminación que cumplirá con estándares FIFA.

Albion anunció la construcción de su estadio

Además, contará con estacionamiento, juegos infantiles, parrilleros y espacios de recreación, “pensados para ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos y convertir cada jornada de fútbol en una oportunidad para encontrarnos y disfrutar en familia”.

Albion anunció la construcción de su estadio

Las obras comenzarán en enero de 2027 y tendrán una duración estimada de seis meses, con su finalización prevista para mediados del mismo año.

Albion anunció la construcción de su estadio

“Esta nueva infraestructura representa otro avance en el desarrollo de nuestra Ciudad Deportiva y reafirma nuestro compromiso con un proyecto institucional que continúa creciendo, invirtiendo en infraestructura y generando espacios que acompañen tanto la formación de nuestros futbolistas como el fortalecimiento de nuestra comunidad”, señalaron.

Albion anunció la construcción de su estadio

“Un nuevo lugar para encontrarnos, compartir y seguir construyendo juntos el futuro de Albion”, destacaron.