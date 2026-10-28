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Dólar hoy: esta es la cotización del miércoles 28 de octubre, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta cayeron $ 0,10 con respecto al martes 27 de octubre

28 de octubre de 2026 8:41 hs
Pesos uruguayos
Pesos uruguayos Inés Guimaraens

El dólar abrió este miércoles 28 de octubre en Uruguay con un valor de $ 38,90 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra y la venta cayeron $ 0,10 con respecto al martes 27 de octubre.

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este miércoles a A$ 1.510 la compra y A$ $ 1.560 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al martes.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,11 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,65, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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