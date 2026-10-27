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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 27 de octubre, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta se mantuvieron igual que el lunes 26 de octubre

27 de octubre de 2026 8:37 hs
Pesos uruguayos
Pesos uruguayos Inés Guimaraens

El dólar abrió este martes 27 de octubre en Uruguay con un valor de $ 39,00 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra y la venta se mantuvieron igual que el lunes 26 de octubre.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.510 la compra y A$ $ 1.560 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación del 0,65% con respecto al lunes.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,02 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,64, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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