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Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 26 de octubre, según el BROU

26 de octubre de 2026 11:37 hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

El dólar abrió este lunes 26 de octubre en Uruguay con un valor de $ 39,00 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.500 la compra y A$ $ 1.550 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,07 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,65, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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