Centro Desarrollo Vóleibol y Bohemios ganaron la Liga Uruguaya y defenderán a Uruguay en el Sudamericano 2027

Centro Desarrollo Vóleibol (CDV) en mujeres y Bohemios en varones conquistaron días atrás la Liga Uruguaya de Vóleibol clasificándose ambos para defender a Uruguay en el Sudamericano de Clubes del año próximo.

CDV derrotó en la final al campeón 2025, Banco República , con el que empezó perdiendo los dos primeros sets (18-25, 19-25) para luego darlo vuelta levantando dos match points: 26-24, 25-17 y 15-9.

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"íbamos perdiendo 2-0, en los dos primeros sets literalmente no jugamos ante un rival que suele estar en estas instancias. Pero por suerte pudimos darlo vuelta", contó a Referí Maribel Bianchi, mejor bloqueadora del Sudamericano 2024 con Atlético Barbato.

"Es un título que significa mucho para el club y para Ismael Perdomo que es el líder de este proyecto que tiene un montón de niñas jugando y formándose y que nos tienen como referentes a las jugadoras de Primera. Para darte un ejemplo de lo que es el club, al final de cada partido esas chiquilinas nos piden fotos que es algo que en Uruguay no es común. Y eso pasa porque las formativas están muy pendientes de lo que hacemos, somos un ejemplo para las chicas del club", dijo Bianchi.

"Ismael quería ir al Sudamericano de Clubes y antes de la Liga Uruguaya fuimos el fin de semana pasado a la Súper Liga de Santa Fe, en San Jerónimo y fue un torneo enorme, de 60 equipos, y perdimos en el pase a semis. Nos vino bárbaro para preparar la Liga Uruguaya", comentó.

"Ahora queremos ir bien preparadas al Sudamericano y empezar a entrenar a mitad de enero para hacer un buen papel. Tenemos equipo para lograrlo y mejorar lo que hicimos con Atlético Barbato en 2024", concluyó.

Bohemios campeón en varones

Bohemios

En la rama masculina, Bohemios se proclamó campeón y sucede a Lagomar en el trono.

En el debut del grupo le ganaron a Juan Ferreira 3-0, luego derrotaron a Banco República 3-2 y cayeron 3-0 contra Parada 6. Al pasar segundos en su serie jugaron contra Lagomar en semis pero vencieron 3-0. En la final se tomaron revancha de Parada 6 imponiéndose 3-1, con sets todos muy parejos.

"Todo el torneo fue muy parejo, los resultados muy apretados, ninguno lo ganamos cómodos ni perdimos por mucho", contó a Referí Lucas Germán.

El plantel estuvo compuesto por Juan Lucas Pereyra, Lucas Mocellini, Agustín Espiga, Lucas Germán, Mikhail Cuadrado, Joaquín González, Federico Briano, Joaquín Michelena, Renzo Guido, Diego Pérez, Gonzalo Rivas y Stefano Perotti. El cuerpo técnico lo integraron Martín Alonso y Álvaro Petrocelli.