Ventas de pollos, rifas y bailes: Allavena de Paysandú busca fondos para participar del Sudamericano U16 de vóleibol en representación de Uruguay

Las jugadoras del plantel femenino U16 del Centro Allavena de Paysandú, Las Vaticanas, llevan adelante una campaña de recaudación de fondos para poder participar en el Sudamericano de Clubes Campeones de vóleibol , que se disputará en noviembre de 2026 en Cochabamba, Bolivia.

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El equipo sanducero consiguió por segundo año consecutivo el título de campeón uruguayo de la categoría y obtuvo el derecho a representar al país en la competencia internacional.

Sin embargo, para concretar el viaje, las deportistas y su entorno impulsan distintas iniciativas destinadas a reunir los recursos económicos necesarios.

Bajo la consigna #VaticanasAlSudamericano , el grupo difundió a través de sus redes sociales una serie de actividades solidarias y las cuentas bancarias habilitadas para quienes deseen colaborar.

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Las actividades de Allavena para recaudar fondos

Durante octubre, las jugadoras organizaron un calendario de propuestas con el objetivo de financiar su participación en el torneo continental.

La primera actividad fue una venta de pollos, realizada el sábado 10 de octubre. Posteriormente, el sábado 17, se llevó adelante un té bingo.

La campaña continuará este viernes 23 con una venta de hamburguesas, mientras que para el viernes 30 está previsto el sorteo de una rifa de Funtour.

El calendario de actividades finalizará el sábado 31 de octubre con una matiné de Halloween en las instalaciones de Allavena.

Estas iniciativas forman parte del esfuerzo colectivo para que las jóvenes puedan afrontar los gastos del viaje y participar en una nueva experiencia deportiva internacional.

Cómo colaborar con Las Vaticanas: las cuentas habilitadas

Además de las actividades solidarias, el equipo habilitó dos cuentas del Banco República (BROU) para recibir aportes económicos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante depósitos o transferencias a las siguientes cuentas:

Cuenta BROU en pesos uruguayos: CA 001534552-00001

Cuenta BROU en dólares: CA 001534552-00002

Desde la organización solicitan que, al realizar un depósito, se aclare el motivo de la colaboración en el asunto del giro.

La campaña también se difunde a través de la cuenta de Instagram @las_vaticanas, donde se comparte información sobre las actividades y las formas de apoyar al plantel.

Allavena representará a Uruguay en el Sudamericano de vóleibol U16

La clasificación internacional llegó después de que Allavena se consagrara campeón nacional U16 en la definición disputada en Paso de los Toros.

El conjunto dirigido por Laura Álvarez y Laura Dibot obtuvo el título tras vencer a Plaza Helvético en una final que debió remontar luego de perder los primeros dos sets. El triunfo le permitió quedarse con el campeonato y asegurar su participación en el Sudamericano de Clubes Campeones.

Será la segunda experiencia consecutiva del equipo sanducero en este certamen. En 2025, Allavena participó en la primera edición, celebrada en Chapadmalal, Argentina, donde finalizó en el séptimo puesto.

Ahora, con el desafío de competir nuevamente a nivel continental, las jugadoras buscan reunir el apoyo necesario para concretar el viaje a Bolivia y continuar su desarrollo deportivo.

La campaña apunta no solo a financiar la participación internacional, sino también a brindarles a las jóvenes una nueva oportunidad de competir, aprender y representar al vóleibol uruguayo fuera de fronteras.

En el plantel está Julieta Soria quien fue la capitana de la selección U19 de Uruguay este mes en el Sudamericano de Maracaibo y que además terminó como la segunda máxima goleadora.