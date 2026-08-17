La Intendencia comienza la poda de más de 600 árboles en Montevideo: cuáles son las avenidas intervenidas

La Intendencia de Montevideo ( IM ) continúa desde este lunes con su plan de poda y retiro de árboles en mal estado en las principales avenidas de la capital. Las intervenciones comenzarán por 18 de Julio y alcanzarán a 632 árboles durante 2026 .

Los primeros trabajos se realizarán en 18 de Julio entre las 1:30 y las 6:30 , un horario definido para evitar interferencias con el tránsito.

El plan comprende distintos tramos de las avenidas 18 de Julio, Bulevar España, Rivera, Italia y Dr. Carlos María Ramírez , con tareas de poda y, cuando sea necesario, extracción de ejemplares en mal estado.

Alejandro Sánchez proyectó a 2029, no descartó ser candidato y habló de eventual regreso de Lacalle Pou: "Le vamos a ganar"

La Intendencia de Montevideo organiza un paseo gratuito a Colonia para mayores de 60 años: cómo inscribirse

En 18 de Julio , los trabajos abarcarán toda la avenida y alcanzarán a 110 árboles .

En Bulevar España, entre Luis de la Torre y Pablo de María, se intervendrán 182 árboles, mientras que en avenida Rivera, entre Bolivia y Barradas, serán 180 ejemplares.

En avenida Italia, también entre Bolivia y Barradas, está prevista la extracción de 20 árboles en mal estado.

Por último, en Dr. Carlos María Ramírez, desde La Vía hasta el puente sobre el arroyo Pantanoso, se trabajará sobre 140 árboles.

Las intervenciones se realizarán de forma progresiva. La IM recomendó circular con precaución por las zonas donde se desarrollen los trabajos y respetar las indicaciones dispuestas en el lugar.

El plan ya tuvo intervenciones en avenida 8 de Octubre, entre Garibaldi y Luis Alberto de Herrera, y en Agraciada, desde Paraguay hasta avenida de las Leyes, entre otras arterias de Montevideo.