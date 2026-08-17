Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / PODA

La Intendencia comienza la poda de más de 600 árboles en Montevideo: cuáles son las avenidas intervenidas

La Intendencia recomendó circular con precaución por las zonas donde se desarrollen los trabajos y respetar las indicaciones dispuestas en el lugar

17 de agosto de 2026 9:26 hs
image

La Intendencia de Montevideo (IM) continúa desde este lunes con su plan de poda y retiro de árboles en mal estado en las principales avenidas de la capital. Las intervenciones comenzarán por 18 de Julio y alcanzarán a 632 árboles durante 2026.

Los primeros trabajos se realizarán en 18 de Julio entre las 1:30 y las 6:30, un horario definido para evitar interferencias con el tránsito.

El plan comprende distintos tramos de las avenidas 18 de Julio, Bulevar España, Rivera, Italia y Dr. Carlos María Ramírez, con tareas de poda y, cuando sea necesario, extracción de ejemplares en mal estado.

Más noticias

La Intendencia de Montevideo organiza un paseo gratuito a Colonia para mayores de 60 años: cómo inscribirse

Alejandro Sánchez proyectó a 2029, no descartó ser candidato y habló de eventual regreso de Lacalle Pou: "Le vamos a ganar"

¿Qué avenidas serán intervenidas?

En 18 de Julio, los trabajos abarcarán toda la avenida y alcanzarán a 110 árboles.

En Bulevar España, entre Luis de la Torre y Pablo de María, se intervendrán 182 árboles, mientras que en avenida Rivera, entre Bolivia y Barradas, serán 180 ejemplares.

En avenida Italia, también entre Bolivia y Barradas, está prevista la extracción de 20 árboles en mal estado.

Por último, en Dr. Carlos María Ramírez, desde La Vía hasta el puente sobre el arroyo Pantanoso, se trabajará sobre 140 árboles.

Las intervenciones se realizarán de forma progresiva. La IM recomendó circular con precaución por las zonas donde se desarrollen los trabajos y respetar las indicaciones dispuestas en el lugar.

El plan ya tuvo intervenciones en avenida 8 de Octubre, entre Garibaldi y Luis Alberto de Herrera, y en Agraciada, desde Paraguay hasta avenida de las Leyes, entre otras arterias de Montevideo.

Las más leídas

Casi todo Uruguay bajo alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas "fuertes y severas": las zonas afectadas

El Loco Sebastián Abreu habló tras el interés de Nacional y se bajó de la candidatura a técnico: "Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos"

Mirá lo que dice la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde en Real Madrid de José Mourinho tras el 3-0 a Schalke 04 en Alemania

"No estamos para pelearnos con la gente que nos inspecciona": Mides registra deudas de varios meses con residenciales tras cambios en convenio

Temas

Intendencia Montevideo Árboles

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos