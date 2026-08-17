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Abrieron las inscripciones para la San Felipe y Santiago 2026: cuándo es, cuánto cuesta y cómo anotarse

La San Felipe y Santiago es una de las carreras de calle más tradicionales de Uruguay y este año celebrará su edición número 31

17 de agosto de 2026 9:54 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) abrió este lunes 17 de agosto las inscripciones para la 31ª edición de la San Felipe y Santiago, que se disputará el sábado 14 de noviembre por la rambla de Montevideo.

La carrera comenzará a las 19:00 y mantendrá su tradicional recorrido de 10 kilómetros.

Cuánto cuesta inscribirse a la San Felipe y Santiago 2026

Las inscripciones generales ya están disponibles a través de Tickantel y tienen un costo de $ 1.100.

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En el caso de los running teams, podrán anotarse entre el 1° y el 15 de setiembre y tendrán un 15% de descuento en el precio de la inscripción.

Las personas con discapacidad podrán participar de forma gratuita. Además, habrá cupos sin costo para estudiantes, que serán habilitados en las próximas semanas.

La San Felipe y Santiago es una de las carreras de calle más tradicionales de Uruguay y este año celebrará su edición número 31, nuevamente con la rambla montevideana como escenario.

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