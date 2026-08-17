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Brasil alerta por fuertes tormentas en la frontera con Uruguay: granizo y vientos de hasta 100 km/h

La advertencia abarca zonas de Rio Grande do Sul limítrofes con Uruguay y se extenderá hasta el martes; se esperan lluvias de hasta 100 milímetros y riesgo de inundaciones

17 de agosto de 2026 8:42 hs
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El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) mantiene una alerta por tormentas para el sur de Rio Grande do Sul, incluida la zona fronteriza con Uruguay, ante la previsión de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento.

La advertencia comenzó a regir el domingo 16 de agosto a las 10:00 y se extenderá hasta las 23:59 del martes 18.

Entre las zonas comprendidas se encuentran el suroeste y sudeste de Rio Grande do Sul, con municipios próximos a Uruguay como Aceguá, Bagé, Arroio Grande y Barra do Quaraí.

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Lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 100 km/h

El organismo brasileño prevé precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros por hora o acumulados de entre 50 y 100 milímetros diarios.

Además, advierte por vientos intensos de entre 60 y 100 km/h y posible caída de granizo.

Estas condiciones implican riesgo de cortes de energía eléctrica, daños en cultivos, caída de árboles e inundaciones, según el Inmet.

La advertencia cobra especial relevancia para Uruguay por afectar áreas brasileñas ubicadas inmediatamente al norte de la frontera, en momentos en que el territorio uruguayo también se encuentra bajo advertencias meteorológicas por tormentas.

Ante las fuertes rachas de viento, el organismo recomienda evitar refugiarse debajo de árboles y no estacionar vehículos cerca de torres de transmisión o carteles. También aconseja desconectar los aparatos eléctricos y, cuando sea posible, cortar el suministro general de energía.

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