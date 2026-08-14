Uruguay, Argentina y Brasil se unen para obtener un nuevo reconocimiento mundial

Autoridades del departamento de Artigas , junto a representantes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes y del municipio de Barra do Quaraí , de Brasil , oficializaron el primer encuentro para avanzar con la construcción de una nueva Reserva de Biosfera Transfronteriza .

El espacio buscará potenciar la sostenibilidad productiva, el ecoturismo y la preservación de los ecosistemas compartidos en la región.

"Fue una reunión muy positiva por la posibilidad de reunir a representantes de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. Ahora tenemos el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto y en la organización de las próximas etapas de trabajo", destacó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman .

Más de 370.000 personas tienen consumo problemático de alcohol en Uruguay, según encuesta nacional de consumo de drogas

¿Por qué el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Uruguay?

La jornada reunió también a organismos públicos, municipios del departamento argentino de Federación, instituciones académicas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria , la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos de la región.

Tras el encuentro, los equipos técnicos comenzaron a trabajar en la delimitación y definición de las primeras etapas del proyecto. Todavía deberá avanzarse en aspectos territoriales, ambientales, productivos e institucionales antes de presentar formalmente la iniciativa para su reconocimiento.

Reserva de Biosfera Transfronteriza

De concretarse el reconocimiento por parte de la UNESCO, la iniciativa se convertirá en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo, posicionando a la región en un lugar de vanguardia global en materia de cooperación ambiental y desarrollo territorial.

La delegación uruguaya estuvo integrada por autoridades del departamento de Artigas, funcionarios de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y representantes vinculados con la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.

El proyecto se inscribe en los compromisos internacionales de los tres países en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, fortaleciendo la cooperación regional y la visibilidad global de la región.

La Reserva de Biosfera Transfronteriza propuesta por Entre Ríos representa una oportunidad única para compatibilizar conservación y desarrollo.