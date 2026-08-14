Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Sábado:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MEDIO AMBIENTE

Uruguay, Argentina y Brasil se unen para obtener un nuevo reconocimiento mundial

De concretarse el reconocimiento por parte de la Unesco, la iniciativa se convertirá en la sexta de su tipo a nivel mundial.

14 de agosto de 2026 15:16 hs
Río Uruguay en la frontera con Argentina y Brasil

Río Uruguay en la frontera con Argentina y Brasil

Autoridades del departamento de Artigas, junto a representantes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes y del municipio de Barra do Quaraí, de Brasil, oficializaron el primer encuentro para avanzar con la construcción de una nueva Reserva de Biosfera Transfronteriza.

El espacio buscará potenciar la sostenibilidad productiva, el ecoturismo y la preservación de los ecosistemas compartidos en la región.

"Fue una reunión muy positiva por la posibilidad de reunir a representantes de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. Ahora tenemos el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto y en la organización de las próximas etapas de trabajo", destacó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman.

Más noticias

¿Por qué el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Uruguay?

Más de 370.000 personas tienen consumo problemático de alcohol en Uruguay, según encuesta nacional de consumo de drogas

Entre Ríos impulsa una Reserva de Biosfera Transfronteriza.

Entre Ríos impulsa una Reserva de Biosfera Transfronteriza.

La jornada reunió también a organismos públicos, municipios del departamento argentino de Federación, instituciones académicas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos de la región.

Tras el encuentro, los equipos técnicos comenzaron a trabajar en la delimitación y definición de las primeras etapas del proyecto. Todavía deberá avanzarse en aspectos territoriales, ambientales, productivos e institucionales antes de presentar formalmente la iniciativa para su reconocimiento.

Reserva de Biosfera Transfronteriza

Reserva de Biosfera Transfronteriza

De concretarse el reconocimiento por parte de la UNESCO, la iniciativa se convertirá en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo, posicionando a la región en un lugar de vanguardia global en materia de cooperación ambiental y desarrollo territorial.

La delegación uruguaya estuvo integrada por autoridades del departamento de Artigas, funcionarios de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y representantes vinculados con la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.

El proyecto se inscribe en los compromisos internacionales de los tres países en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, fortaleciendo la cooperación regional y la visibilidad global de la región.

La Reserva de Biosfera Transfronteriza propuesta por Entre Ríos representa una oportunidad única para compatibilizar conservación y desarrollo.

Las más leídas

Feriado no laborable del 17 de agosto en Uruguay: quiénes tienen fin de semana largo y cómo se paga en caso de trabajar

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

"Politizan todo": Galiana, exdirector del Pereira Rossell, salió al cruce de Álvaro Danza por obras en el hospital

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Temas

Uruguay Argentina Brasil

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos