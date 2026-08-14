¿Cuándo es el Eclipse lunar de agosto 2026 que se podrá ver desde Uruguay?

Un eclipse lunar podrá observarse desde Uruguay en la última semana de agosto 2026. El fenómeno de carácter "parcial" tendrá su momento de máxima ocultación durante las primeras horas del viernes 28, cuando el satélite natural quede cubierto por la sombra de la Tierra .

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El evento será visible a simple vista desde casi la totalidad del continente americano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. A diferencia de uno solar , no se necesitará protección especial para contemplar cada una de sus fases.

El Eclipse lunar parcial comenzará el jueves 27 de agosto a las 22:23 horas , cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Esta primera etapa será sutil y podría resultar difícil de distinguir a simple vista.

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La fase que permitirá observar con mayor claridad el avance de la sombra comenzará a las 23:33 hrs , cuando el satélite natural entre en la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

El momento máximo llegará a la 1:12 de la madrugada del viernes 28. En ese instante, la Luna se encontrará a 63 grados sobre el horizonte y será cuando mayor proporción de su superficie quede cubierta por la sombra terrestre.

La fase parcial finalizará a las 2:51, mientras que el eclipse completo culminará a las 4:01.

El fenómeno se extenderá durante varias horas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.