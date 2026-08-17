Condenaron a un hombre que se alcoholizó, agredió a un huésped y rompió sus pertenencias en un hostel de Punta del Este

Un hombre de 33 años fue condenado luego de protagonizar incidentes en un hostel de Punta del Este , donde, según informó la Policía de Maldonado , alcoholizado agredió a otro huésped y rompió sus pertenencias.

El hecho ocurrió sobre las 02:00 del sábado en un establecimiento de hospedaje ubicado en la calle Doctor Carlos Vaz Ferreira .

La Policía recibió un llamado al 911 en el que se alertaba que uno de los huéspedes estaba alcoholizado y agresivo . Personal de la Unidad de Respuesta de la Policía de Maldonado (URPM) de la Zona Operacional II concurrió al lugar.

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Un empleado del hostel dijo a los efectivos que el hombre estaba causando desorden y agraviando a otros huéspedes. Además, señaló que había agredido verbal y físicamente a uno de ellos y roto sus pertenencias .

El hombre, identificado por sus iniciales como E.D.G.F., fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia policial. Según la Jefatura de Policía de Maldonado, no tenía antecedentes penales.

Condenado a tres meses de prisión bajo libertad a prueba

Tras ser conducido ante la Fiscalía de 1° Turno, el caso pasó al Juzgado Letrado de 11° Turno, que lo condenó como autor de un delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de daño.

La Justicia le impuso una pena de tres meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba por el mismo plazo.

Entre las obligaciones impuestas deberá residir en el domicilio declarado, someterse a orientación y vigilancia, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente y realizar tareas comunitarias.

Además, se le impuso una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y con el hostel en un radio de 500 metros.