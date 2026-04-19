Óscar Andrade anunció el apoyo del Partido Comunista a la continuidad de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio

El secretario general del Partido Comunista, Óscar Andrade, anunció este sábado en el acto por los 54 años de “los mártires” de la seccional 20 el apoyo del sector a la continuidad de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio.

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El senador de la 1001 refirió a “lo embromado que llegó a estar el Frente Amplio”, a la “juntada de firmas para enfrentar la LUC y después ‘El Frente te escucha’ para recuperar el gobierno desde el pie”, y ponderó en esa línea que la coalición izquierdista tuvo en el proceso a “un compañero que venía del movimiento obrero”. “Queremos en este acto anunciar nuestro apoyo a Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio, para que se siga complicando un poco la vida, para poner al Frente Amplio en la cancha”, sostuvo.

Se trata de uno de los respaldos más fuertes en la estructura frenteamplista, luego de que los comunistas se convirtieran en la primera fuerza de la orgánica tras las elecciones internas a fines de 2021. Pereira también cuenta con el apoyo de Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, la Vertiente Artiguista y –aunque todavía no lo ha oficializado– del Movimiento de Participación Popular.

Pereira suele recordar que está al mando del Frente “por culpa” del dirigente comunista Daniel Marsiglia, quien fue a buscarlo cuando era presidente del PIT-CNT para proponerle que asuma al frente de la coalición de izquierdas.