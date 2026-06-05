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Militar uruguayo recibirá la máxima distinción al valor de la ONU por rescatar heridos bajo fuego en Congo

Durante la misma ceremonia también se entregará la Medalla Dag Hammarskjöld, un reconocimiento póstumo destinado a los cascos azules que fallecieron mientras cumplían misiones de paz

5 de junio de 2026 8:20 hs
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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, entregará este viernes un reconocimiento al sargento uruguayo Matías Facundo Reyes Peñaloza, integrante del Batallón "Uruguay IV" desplegado en la República Democrática del Congo, por una acción de valor excepcional realizada durante enfrentamientos armados ocurridos a comienzos de 2025.

Reyes recibirá la Medalla del Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional, la distinción más alta que otorga la ONU a su personal en servicio. El reconocimiento fue creado por el Consejo de Seguridad en 2014 y distingue actos de heroísmo realizados en situaciones de extremo peligro, más allá del deber, en cumplimiento de las misiones de paz.

El rescate de heridos en medio de los combates

Según informó el Ejército Nacional, la condecoración responde a los hechos ocurridos entre el 25 y el 27 de enero de 2025 en la República Democrática del Congo, cuando integrantes del grupo rebelde AFC/M23 atacaron posiciones utilizando artillería, morteros y drones.

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Como consecuencia de los enfrentamientos, alrededor de mil personas —entre civiles e integrantes desarmados de las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC)— buscaron refugio en las instalaciones del Batallón "Uruguay IV".

En ese contexto, muchos de los refugiados llegaron heridos mientras los combates continuaban en las inmediaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, el sargento Reyes trasladó sobre sus hombros a 12 heridos graves y los evacuó hacia zonas seguras dentro de la base uruguaya, exponiéndose al fuego y a las condiciones de combate.

La ceremonia estaba prevista para que el militar viajara a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, debido al cierre de fronteras vigente en la República Democrática del Congo por la alerta sanitaria vinculada al ébola, el reconocimiento será recibido de forma virtual.

Reconocimiento póstumo a dos cascos azules uruguayos

Durante la misma ceremonia también se entregará la Medalla Dag Hammarskjöld, un reconocimiento póstumo destinado a los cascos azules que fallecieron mientras cumplían misiones de paz.

En esta ocasión serán homenajeados el soldado de primera Rodolfo Cipriano Álvarez Suárez, fallecido en combate el 25 de enero de 2025, y el cabo de primera Julio César Álvarez Cáceres, quien murió el 16 de abril de ese mismo año.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de este enlace de Naciones Unidas.

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