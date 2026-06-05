Intendentes uruguayos participan en foro internacional sobre inteligencia artificial aplicada a las ciudades

La inteligencia artificial dejó de ser una discusión reservada para especialistas tecnológicos y hoy se instala en la agenda de los gobiernos locales. Con ese telón de fondo, este viernes se desarrolla en Buenos Aires el foro internacional CONECTA IA , un encuentro que reúne a intendentes, alcaldes, expertos, startups y organismos multilaterales para debatir cómo estas herramientas pueden transformar la gestión pública y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.

La actividad es organizada por la Red de Innovación Local (RIL) junto a BID Lab , el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y convoca a representantes de más de 50 ciudades de América Latina , además de referentes internacionales en innovación pública y transformación digital.

La delegación uruguaya está integrada por los intendentes Diego Irazábal (Flores), Richard Sander (Rivera), Carlos Enciso (Florida) y Alejo Umpiérrez (Rocha) , además del alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi . También participan equipos técnicos de las intendencias de Colonia, Maldonado, Montevideo y San José , así como representantes de los municipios de Punta del Este y Nueva Palmira .

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A ellos se suman representantes de organismos vinculados a la innovación y el desarrollo, entre ellos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y Uruguay + Innova .

Inteligencia artificial para gestionar ciudades

Según los organizadores, el objetivo del encuentro es generar un espacio de intercambio sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan los gobiernos locales para incorporar inteligencia artificial de forma responsable, eficiente y centrada en las personas.

Durante la jornada se abordan temas vinculados a la automatización de procesos, la mejora de los servicios públicos, la gobernanza y regulación de la inteligencia artificial, la ética y la transparencia, así como la capacitación de los equipos de gobierno para adaptarse a las nuevas tecnologías.

Los organizadores señalan que la inteligencia artificial ya está modificando la forma en que las ciudades utilizan datos, toman decisiones y responden a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, advierten que la transformación digital requiere algo más que incorporar herramientas tecnológicas: demanda liderazgo político, coordinación institucional y construcción de confianza pública.

Más de 50 empresas tecnológicas y referentes internacionales

El foro también incluye rondas de negocios y espacios de trabajo entre gobiernos y empresas del ecosistema GovTech, un sector que desarrolla soluciones tecnológicas para el ámbito público. Participan más de 50 startups y scaleups de la región, junto a aceleradoras, fondos de inversión, universidades y especialistas internacionales.

Entre los expositores figura la economista Mariana Mazzucato y otros referentes internacionales en innovación pública y transformación digital.

Para RIL y BID Lab, el desafío no pasa únicamente por adoptar nuevas herramientas, sino por construir gobiernos capaces de liderar procesos de transformación en contextos cada vez más complejos. En ese sentido, CONECTA IA busca promover el intercambio de experiencias y la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones que trabajan en innovación pública en América Latina.