"Nuestra bandera es roja": Óscar Andrade fue designado como nuevo secretario general del Partido Comunista

Este sábado el senador del Frente Amplio Óscar Andrade fue designado como nuevo secretario general del Partido Comunista de Uruguay ( PCU ) en el marco de lo surgido en el XXXIII Congreso del partido .

"Nuestra bandera es roja y está inspirada en la lucha de más de un siglo de la clase obrera" , destacó el legislador tras su designación en conferencia de prensa.

La semana pasada tuvo lugar el XXIII Congreso del Partido Comunista, donde el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se erigió como el más votado con 618 votos. Andrade quedó en segundo lugar con 609 votos .

Sin embargo, según había informado El Observador, el jerarca ministerial había dejado claro ante sus compañeros que ya no estaba en condiciones de ocupar ese puesto - que desempeñaba desde el 2017 -.

"El partido conoce mi forma de pensar y sabe que lo que más me ha faltado en estos nueve meses ha sido tiempo. Me hace falta crear unas horas más al día para tener posibilidades. El partido no merece que yo le dedique el tiempo que me sobra, y tengo una dedicación especial y un compromiso muy fuerte con el presidente de la República", destacó a este medio en una nota publicada la semana pasada.

Tras la designación de Andrade, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, felicitó a los "compañeros" del PCU por su "nueva dirección".

"Un abrazo a Óscar Andrade que asume la conducción del partido en esta etapa tan desafiante! Convencido que trabajaremos juntos por la unidad del Frente Amplio en la defensa del gobierno y los sueños de justicia e igualdad!", escribió en su cuenta de X.

"Felicitaciones a los compañeros del PCU por su nueva dirección. Un abrazo a Óscar Andrade que asume la conducción del partido en esta etapa tan desafiante! Convencido que trabajaremos juntos por la unidad del Frente Amplio la defensa del gobierno y los sueños de justicia e igualdad!", escribió Alejandro Sánchez el 21 de diciembre de 2025.

Así quedó integrado el Comité Ejecutivo del Partido Comunista: