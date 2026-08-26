¿Por qué el Eclipse lunar teñirá a la Luna de un tono rojizo?

El Eclipse lunar parcial que iniciará en la noche del jueves 27 de agosto y encontrará su máxima plenitud en la madrugada del viernes 28, dejará una de las postales más impactantes en materia astronómica: el satélite natural de la Tierra podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza .

Con chances de observarlo desde Uruguay , el fenómeno ocurrirá como consecuencia del alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna de manera que nuestro planeta se interpondrá entre ambas.

El color rojizo tendrá su explicación en la atmósfera terrestre. Aunque la Tierra bloqueará la luz solar directa que normalmente ilumina la Luna , parte de esa radiación igualmente atravesará la atmósfera.

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Eclipse lunar de agosto 2026 EN VIVO: a qué se podrá ver desde Uruguay

Esta última, que funcionará como un filtro, dispersará con mayor facilidad las longitudes de onda correspondientes a los colores azules y dejará pasar en mayor medida las tonalidades rojizas y anaranjadas.

Por ese motivo, la Luna no desaparecerá por completo cuando ingresa en la umbra. En lugar de quedar totalmente negra, podrá adquirir una coloración que va desde el naranja y el cobrizo hasta distintos tonos de rojo.

En su sitio oficial, la NASA explica que este fenómeno es el motivo por el que los eclipses lunares totales reciben en ocasiones el nombre de "Lunas de sangre".

En el eclipse de agosto de 2026, al ser parcial, el efecto rojizo se concentrará principalmente en la porción de la Luna que quede dentro de la umbra.

"Luna de sangre" | ¿A qué hora empezará el Eclipse lunar de agosto 2026?

El Eclipse lunar de agosto 2026 comenzará el jueves 27 con el ingreso de la Luna en la penumbra terrestre, una zona donde la disminución del brillo será más difícil de percibir. En Uruguay, está previsto para las 23:33, mientras que el máximo llegará a la 1:12 del viernes 28.

La fase parcial finalizará a las 2:51 y el eclipse completo terminará a las 4:01, de acuerdo con los horarios publicados por el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

Observatorio Astronómico Los Molinos @oalmuruguay (X)

El Eclipse lunar podrá observarse a simple vista y no requerirá protección ocular especial, a diferencia de un eclipse solar.