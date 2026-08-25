"Luna de Sangre" | Eclipse lunar de agosto 2026 EN VIVO: a qué se podrá ver desde Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) publicó los horarios en los que se podrá ver el Eclipse lunar parcial desde Uruguay .

El evento que iniciará el próximo jueves 27 de agosto cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural, registrará su instancia máxima en la madrugada del viernes 28.

Durante dicho estadio, la Luna adquirirá tonalidades rojizas y cobrizas, escenario que dará rienda a la popularmente bautizada como "Luna de sangre" .

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Un Eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y nuestro planeta se ubica entre los otros dos cuerpos. Como consecuencia, el satélite natural atraviesa la zona oscura que proyecta la Tierra y su superficie puede verse parcialmente oscurecida o adquirir una tonalidad rojiza.

Este escenario únicamente puede ocurrir durante la Luna llena, pero no sucede todos los meses. La razón reside en la inclinación de la órbita lunar respecto del plano en el que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. Debido a esa diferencia, en la mayoría de las ocasiones el satélite pasa por encima o por debajo de la región donde debería producirse el oscurecimiento.

La NASA explica que existen tres tipos principales de eclipses: lunar total, parcial y penumbral. La diferencia depende de cuánto ingresa el satélite natural en la sombra terrestre.

En el primero, el disco completo queda dentro de la umbra;

en el segundo, solo una parte atraviesa esa zona,

mientras que en el tercero pasa por la región exterior de la sombra, conocida como penumbra.

Eclipse lunar 2026

Durante la fase total, la Luna no desaparece por completo. Puede adquirir un tono rojo o anaranjado debido a que parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, se desvía y alcanza su superficie. Este efecto es conocido popularmente como "Luna de sangre".

Los eclipses lunares se producen durante determinados períodos del año llamados temporadas de eclipses, cuando las posiciones del Sol y la Luna permiten que se genere la alineación necesaria. Cada una dura alrededor de 35 días y vuelve a presentarse aproximadamente seis meses después.

¿Cuándo será el Eclipse lunar de agosto 2026?

Según informó el OALM, el Eclipse lunar de agosto 2026 que se podrá observar desde Uruguay, iniciará el jueves 27, con su instancia máxima prevista para el viernes 28.

Mapa de visibilidad del Eclipse lunar 2026 Theskylive

El evento será visible a simple vista desde casi la totalidad del continente americano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. A diferencia de uno solar, no se necesitará protección especial para contemplar cada una de sus fases.

¿A qué hora se podrá ver el Eclipse lunar de agosto 2026 desde Uruguay?

Conforme al cronograma de horarios publicado por el OALM, el Eclipse lunar de agosto 2026 iniciará el jueves 27 desde las 22:33:58 y culminará el viernes 28 a las 4:01:47.

Eclipse lunar de agosto 2026 | Horarios

Jueves 27 de agosto

Inicio penumbral: 22:23:58

Inicio del Eclipse: 23:33:54

Viernes 28 de agosto